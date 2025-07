Galarreta cierra Jai Alai Summer Season con victoria de Aldabe y Juanenea

María Cortés hernani. Lunes, 28 de julio 2025, 20:55 Comenta Compartir

Uno de los deportes con mayor protagonismo durante el verano ha sido nuevamente el remonte. Mientras otras disciplinas descansan durante la época estival, los remontistas más punteros participan en diversos campeonatos, entre ellos el Jai Alai Summer Season que se ha estado disputando en Galarreta hasta la final celebrada este pasado fin de semana.

Se enfrentaron por las txapelas Aldabe y Juanenea contra Azpiroz-Ansa II, imponiéndose por 15-13 los primeros en la gran final del Jai Alai Summer Season. Los ganadores fueron superiores en los dos set y ganaron con todo merecimiento ante una pareja que no estuvo cómodo en ningún momento. La cátedra apostó por los colorados antes de empezar el partido, empujados por las sensaciones con las que llegaban a la final y el partido que jugaron ambas parejas en la liguilla, pero los azules rompieron el pronóstico.

Aldabe terminaba con facilidad los tantos y sobre todo Juanenea fue el gran protagonista de la final. Quiso reivindicarse y fue el mejor de los cuatro remontistas. Hizo jugadas de mucho mérito y dominó a un Ansa, que no se sintió cómodo atrás. Azpiroz se veía impotente ante unos rivales que dominaban el juego.

Ambos set tuvieron un desarrollo parecido. Los azules cogieron rentas que fueron imposibles de superar. En el segundo set tras el 6-12, los colorados tuvieron un conato de remontada y empataron a doce el marcador. Fue el mejor momento de Azpiroz y Ansa, II, pero Aldabe y Juanenea no dejaron escapar la oportunidad de ponerse las txapelas de esta edición. Habían hecho lo más dífícil y no querían fallar a la hora de cerrar el encuentro en Galarreta. Y no lo hicieron, ya que reaccionaron con brillantez y del 12 iguales pasaron a un 13-15 definitivo.