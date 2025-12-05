«Del futuro espero que me permita seguir disfrutando de la música»

Joseba Korta Pacheco es un joven hernaniarra de apenas 21 años que está protagonizando una trayectoria más que interesante dentro del mundo de la música. ... Desde que nació en su caso no había elección: Hijo de música, sobrino de músicos... una saga que vive un nuevo exitoso capítulo. Mientras continúa con sus estudios en Musikene, acaba de ganar la prestigiosa Beca Igartza en Beasain. Encima lo hacía en un municipio que también siente como suyo. Mejor imposible.

–Acaba de ganar la importante Beca Igartza en Beasain, ¿qué ha supuesto para usted?

–Soy hernaniarra, pero mi padre es de Beasain y parte de mi familia vive allí. Por ello, para mí fue un momento muy bonito salir a tocar el recital y que estuvieran en primera fila viéndome. Lo cierto es que es la primera beca de este tipo que recibo, aunque es verdad que llevo tiempo que no me presento a concursos. De pequeño sí lo hacía con más frecuencia, pero ahora estoy muy centrado en mi formación.

INICIOS«Comencé en la academia de Imanol Kamio en Karabel y apenas llegaba con los pies al pedal»

–Le habrá hecho ilusión.

–No había acudido con la idea de ganar, ya que van muchos músicos y el nivel siempre es muy alto, Más bien lo había planteado como un día para tocar para mi familia y poder rodar mi repertorio bajo un ambiente de tensión, delante de un público desconocido para mí.

–¿Cómo lo vivió?

–Salí sin probar prácticamente el piano, pero me quedé muy contento por cómo salió todo y el resultado motiva mucho para seguir adelante. Hacía mucho frío y la verdad es que salimos sin calentar nada.

–¿De qué manera llega al mundo de la música?

–Vengo de una familia de músicos, mi madre y sus hermanos son todos músicos, y no tuve mucha opción al comienzo. Me han inculcado el amor por la música desde muy pequeño. Además, he seguido a la Banda de Hernani desde niño, viendo todos sus conciertos. Hoy en día soy miembro de la Banda tocando el bombardino. Vamos, que al principio no fue algo opcional, pero con el tiempo ha surgido una gran pasión por la música en mí. Ha derivado en querer convertirlo en mi forma de vida.

–¿Y por qué se decantó por el piano?

–Al principio no es algo que tuviera muy claro. Me gustaba el instrumento, pero siempre ha sido muy complicado y solitario. Eso sí, con el tiempo mi relación con él ha mejorado y hoy en día miro hacia atrás y la veo como una de las mejores decisiones que he tomado.

–Ha protagonizado una trayectoria que está resultando muy interesante.

–Empecé muy pequeño, cuando no me llegaban ni los pies a los pedales. Lo hice primero en la academia de Imanol Kamio, en Karabel. De ahí pasé a la Musika Eskola de Hernani, estudiando cuatro años con mi profesora Ana Martínez. Di el salto al Conservatorio profesional de Donostia y estuve seis años estudiando junto a las profesoras Esther Mendiburu y Loreto Aramendi. Tengo que decir que en todo este tiempo no corté mi relación con la escuela de Hernani. Seguí dando clases con Ana, que ha sido un pilar fundamental para poder terminar los estudios. Una vez culminados los de piano y bombardino, entré en Musikene, la universidad, y en ella llevo 4 años. Dos con el profesor Gustavo Díaz Jerez y ahora con Katia Skanavi. Del futuro lo único que espero es que me permita seguir disfrutando de la música.