Joseba Korta Pacheco junto al piano.

Hernani

«Del futuro espero que me permita seguir disfrutando de la música»

El éxito cosechado en Beasain le da fuerzas para continuar peleando por el sueño de poder dedicarse de manera profesional a su pasiónJoseba Korta Pacheco Ganador de la Beca Igartza de piano

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23

Joseba Korta Pacheco es un joven hernaniarra de apenas 21 años que está protagonizando una trayectoria más que interesante dentro del mundo de la música. ... Desde que nació en su caso no había elección: Hijo de música, sobrino de músicos... una saga que vive un nuevo exitoso capítulo. Mientras continúa con sus estudios en Musikene, acaba de ganar la prestigiosa Beca Igartza en Beasain. Encima lo hacía en un municipio que también siente como suyo. Mejor imposible.

