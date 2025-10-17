Errioguarda se lleva el primer premio del concurso de pintxos de bacalao

Errioguarda Jatetxea se ha llevado finalmente el concurso de pintxos de bacalao que durante las últimas dos semanas ha llenado los bares del municipio ... de hernaniarras que han buscado probar el mayor número de pintxos posible. Lo cierto es que estaba en boca de muchos este año que Errioguarda era el principal favorito y las colas que se formaban para probar su elaboración ya hacían presagiar que este año no habría sorpresas.

El nombre de Errioguarda se dio a conocer ayer sobre las siete de la tarde, una vez que la comitiva formada por responsables del Ayuntamiento, con el alcalde Xabier Lertxundi a la cabeza, y de Berriak había pasado ya por los otros dos establecimientos que se llevaron el tercer y segundo premio según el jurado popular. En esta ocasión recayó en el Tripontzi, que se hizo con el tercer puesto, y el Guria, que fue segundo.

Acompañados por la música de txaranga y la figura de 'Pil Pil', fueron acudiendo uno a uno, recibiendo los premiados el reconocimiento de manos del alcalde. Una vez que se conocieron los nombres de los tres primeros clasificados y se pudieron comenzar a romper las quinielas elaboradas por cada uno, llegó el momento de saber también el nombre del ganador del concurso según el criterio del jurado profesional.

En esta ocasión no coincidió con el popular ya que valoraron por encima del resto el pintxo elaborado por Aralar Taberna. De esa manera se cerraba una nueva edición del concurso de pintxos de bacalao, que ha vuelto a contar con gran acogida.