Diez actividades distintas desde este viernes dentro de Asteklima

Hoy viernes se pone en marcha una nueva edición de Asteklima en Hernani y lo hace con la organización de hasta diez iniciativas distintas ... que se desarrollarán en los próximos días. Si el año pasado el Ayuntamiento de Hernani recibió el premio a la mejor iniciativa de Asteklima, «por la calidad e impacto del programa y actividades organizadas», en esta ocasión se han animado a organizar más actividades con intención de concienciar en todo lo relacionado con la conservación del medio ambiente. Asteklima es la semana del clima y la energía en Euskadi y llega a Hernani con un programa que irá desde hoy hasta el 24 de octubre, con diez actividades que buscan «movilizar y concienciar a la ciudadanía ante el cambio climático y avanzar en la transición ecológica».

Asteklima se pone en marcha hoy viernes con el denominado Klima Azoka (feria del clima) en Plaza Berri. Se trata de una experiencia interactiva que, a través de experimentos, juegos y talleres, tiene como objetivo concienciar a la población de la necesidad de combatir el cambio climático. Por la mañana, el alumnado de los centros escolares lo visitará y por la tarde la experiencia estará abierta a toda la ciudadanía.

En el desarrollo de este tipo de jornadas de concienciación sobre el cambio climático se da mucha importancia a que el mensaje llegue a los escolares y con tal motivo el 21 de octubre, Día Internacional del Ahorro Energético, se llevará a cabo otra actividad dirigida a ellos. Serán talleres especiales en colaboración con Enherkom sobre la generación de la energía en los dos centros escolares de la localidad que participan en el programa Euronet 50/50: La ikastola Urumea y la escuela Txirrita de Ereñotzu. El objetivo de estos talleres será «sensibilizar e informar sobre la generación de la energía». Se realizará el día 21 en Urumea y el 24 en Txirrita.

El día 21 también tomará protagonismo la Ruta Climática, relacionada con los refugios climáticos de Hernani para analizar los recorridos entre los identificados por el Ayuntamiento en un estudio reciente que ha llevado a cabo. «Conoceremos los refugios climáticos de Hernani para garantizar la idoneidad de los recorridos para ir de uno a otro», han señalado desde el Ayuntamiento. En esta sesión participará el alumnado y también las personas mayores de Ttapa-Ttapa. Además será abierta a toda la ciudadanía. Partirán desde Biteri.

Junto a ello, del 20 al 24 de este mes, todas las mañanas estará abierto el Taller de Autorreparación de Oleta 25. La gente podrá restaurar muebles con la ayuda de Kromosoma tailerra. Por las tardes los talleres de reparación sobre moda sostenible, costura, reparación de bicicletas o aparatos pequeños se trasladarán a Plaza Berri.

Por último, el Ayuntamiento realiza limpiezas del Urumea durante todo el año y Sagarreta Natur Taldea también hizo una quedada de auzolan el pasado 4 de octubre. Se ha organizado una exposición callejera que se instalará en Zinkoenea y mostrará los residuos y los datos recogidos en esas limpiezas. Otra muestra estará formada por maniquíes vestidos con ropa de segunda mano, en diferentes equipamientos municipales. Esta iniciativa pretende invitar a reflexionar sobre el impacto ambiental de la moda. Por último, los talleres de reparación serán algunas de las propuestas más prácticas de Asteklima, organizados por el Ayuntamiento y la fundación Emaus. Pretenden fomentar «la sensibilización en la prevención de residuos, el consumo responsable y el empoderamiento de la ciudadanía». Los habrá centrados en restauración de muebles, moda sostenible, costura básica, aparatos eléctricos y electrónicos, bicicletas y generación energética.