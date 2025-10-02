Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani

El desafío por Markel Carmona comienza a las 18.00 horas en Atsegindegi

J. F. M.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:15

Todo listo en Atsegindegi para que hoy a las seis de la tarde se ponga en marcha el desafío deportivo solidario con la asociación Aurrera Markelekin. El pistoletazo de salida lo darán la txistulari Leire Retegi y el dantzari Xanti Nazabal, tras lo cual los deportistas comenzarán a remar con el uso de ergómetro. A las siete habrá música con dj Katxorro y a las 21.00 bocadillo solidario también en Atsegindegi. Una hora más tarde será el momento de poder escuchar el concierto del grupo Arrixku. Hay que recordar que el desafío dura 24 horas 'non stop', con Xabier Salillas y Abel Fernández ante deportistas hernaniarras.

