Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Presentación del desafío solidario con Aurrera Markelekin, desarrollada en Atsegindegi. GORKA ESTRADA

Hernani

Desafío deportivo de 24 horas sin parar para colaborar con Aurrera Markelekin

Salillas y Fernández retarán a remeros y deportistas de Denontzat desde el viernes a las 18.00 horas en Atsegindegi

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:56

Hernani tiene todo listo para volcarse con la causa de Markel Carmona, el niño de Urnieta que padece una enfermedad calificada como rara (GNAO1), ... y lo hará por medio de un interesante desafío en el que participarán en Atsegindegi el deportiva local Xabier Salillas y Abel Fernández. Los dos estarán compitiendo durante 24 horas sin parar entre el viernes y sábado, de seis a seis de la tarde, con la participación de un buen número de personas y colectivos de Hernani. El objetivo está claro: Sensibilizar a la sociedad ante un caso como el de Markel Carmona y recaudar un dinero que irá destinado a la investigación sobre una patología sobre la que basta con dar un dato... o dos. En España se calcula que solo hay 12 casos como el de Markel y en todo el mundo se llegarían a 150. Por lo tanto, un caso extraño que requiere investigación y conseguir recursos económicos para ello es harto complicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  4. 4

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  10. 10

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Desafío deportivo de 24 horas sin parar para colaborar con Aurrera Markelekin

Desafío deportivo de 24 horas sin parar para colaborar con Aurrera Markelekin