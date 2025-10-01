Desafío deportivo de 24 horas sin parar para colaborar con Aurrera Markelekin

Hernani tiene todo listo para volcarse con la causa de Markel Carmona, el niño de Urnieta que padece una enfermedad calificada como rara (GNAO1), ... y lo hará por medio de un interesante desafío en el que participarán en Atsegindegi el deportiva local Xabier Salillas y Abel Fernández. Los dos estarán compitiendo durante 24 horas sin parar entre el viernes y sábado, de seis a seis de la tarde, con la participación de un buen número de personas y colectivos de Hernani. El objetivo está claro: Sensibilizar a la sociedad ante un caso como el de Markel Carmona y recaudar un dinero que irá destinado a la investigación sobre una patología sobre la que basta con dar un dato... o dos. En España se calcula que solo hay 12 casos como el de Markel y en todo el mundo se llegarían a 150. Por lo tanto, un caso extraño que requiere investigación y conseguir recursos económicos para ello es harto complicado.

El desafío dará comienzo este viernes a las seis de la tarde en Atsegindegi, momento en el que Xabier Salillas (Forest Gamp) y Abel Fernández (Spider Abel) comenzarán a trabajar con el ergómetro. Serán doce horas remando, hasta las seis de la madrugada del sábado, sin parar. Competirán contra remeros de Hernani Arraun Elkartea, que se irán rotando.

Ostirala

18 00. Erronkari hasiera (Leire Retegi txistularia eta Xanti Nazabal dantzaria).

19 00. DJ Katxorro.

21 00. Ogitarteko solidarioa.

Larunbata

11 00. Musika eta buruhandiak.

12 00. Herri Kirolak.

14 00. Ogitarteko solidarioa.

16 00. Gora Musika! taldearen emanaldia eta Taupada taldearen batukada eta kalejira.

17 00. Kontzertua, Mendeku taldea.

18 00. Erronkari bukaera.

El segundo desafío comenzará precisamente a las 6.00 de la mañana del sábado y se alargará hasta las 18.00 horas. En este caso los dos deportistas protagonistas se subirán a la cinta de andar o correr, protagonizando la actividad deportiva de marcha. También tendrán otros deportistas enfrente que se irán turnando, en este caso del gimnasio Denontzat. Todo un día, por tanto, sin dejar de competir para reclamar atención sobre un caso como el de Markel Carmona.

Pero las 24 horas del desafío tendrán mucho más y deberían convertirse en una auténtica fiesta solidaria en Hernani. El inicio al desafío mañana a las seis de la tarde se dará con la presencia de la txistulari Leire Retegi y el dantzari Xanti Nazabal. Luego, desde las siete de la tarde, será el turno de la música con DJ Katxorro, para seguir a las 21.00 horas con la posibilidad de degustar un bocadillo solidario. Además, a las 22.00 horas habrá concierto con el grupo Arrixku.

El sábado también contará con actividades que acompañarán al duro reto deportivo en la plaza de Atsegindegi. El programa de actividades paralelas comenzará a las 11.00 horas, con música de la Banda Municipal y la de jóvenes de Hernani, además de la presencia de cabezudos. Se le unirá una hora más tarde un desafío rural entre Hernani y Urnieta, para llegar a las 14.00 horas y poder disfrutar de un bocadillo solidario. Por la tarde habrá actuación del grupo Gora Musika! y del grupo de batukada Taupada desde las cuatro, para seguir luego con un concierto del grupo Mendeku a las 17.00.