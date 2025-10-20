Cuarta victoria consecutiva del HCRE, alcanzando el liderato en la clasificación

El HCRE inició la cuarta jornada de División de Honor Élite invicto y segundo clasificado, a dos puntos del líder: Gernika RT. Los Basurdes ... sólo pudieron empatar en Zaragoza ante el Recoletos Salud Fénix. Por su parte, el Hernani sumó su cuarta victoria y añadió cuatro puntos a la clasificación, lo que le ha permitido alcanzar la primera posición de la tabla, empatado a 16 puntos con el Gernika RT.

El inicio del partido del Hernani fue una locura. Esta vez sí que hubo carreras. A los locales les quemaba el balón en las manos. El dominio en delantera y las rápidas aperturas permitían a los tres cuartos marcar un ritmo increíble en los pases, con una fuerza y velocidad asombrosas, lo que posibilitó que para el minuto 20 el marcador indicara un 22-0.

El Pasek Belenos empezó a despertar de su letargo, consiguiendo un ensayo no transformado. El Hernani respondió con un golpe a palos para irse al descanso con un 25-5 a favor.

Nada más reiniciarse el encuentro un potente empuje de los delanteros locales en un maul permitió una apertura a la línea, que culminó con un gran ensayo, no transformado: 30-5. A partir de aquí, el Pasek Belenos, el cansancio y el calor, hicieron que los locales bajaran el ritmo y primara el trabajo defensivo.

Un ensayo no transformado de los visitantes, a falta de tres minutos para el final, puso el definitivo 30-10 en el marcador, privando al Hernani del punto bonus ofensivo (punto extra que se consigue con tres ensayos de diferencia).

La afición respondió con una nutrida presencia y sus constantes ánimos a los jugadores a lo largo de una espléndida jornada de rugby, que finalizó, una vez más, con los aplausos a los dos equipos en su ya famoso pasillo hacia los vestuarios.

El próximo fin de semana el HCRE se desplazará a Sant Cugat para disputar la quinta jornada ante los locales, cuartos en la tabla en estos momentos. Acuden con posibilidades de hacer un buen papel.