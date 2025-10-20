Cuarta victoria consecutiva del HCRE, alcanzando el liderato en la clasificación

HernaniCuarta victoria consecutiva del HCRE, alcanzando el liderato en la clasificación
Los hernaniarras jugaron un gran partido en Landare ante el Pasek Belenos y su próxima cita les llevará a San Cugat
Hernani
Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37
El HCRE inició la cuarta jornada de División de Honor Élite invicto y segundo clasificado, a dos puntos del líder: Gernika RT. Los Basurdes ... sólo pudieron empatar en Zaragoza ante el Recoletos Salud Fénix. Por su parte, el Hernani sumó su cuarta victoria y añadió cuatro puntos a la clasificación, lo que le ha permitido alcanzar la primera posición de la tabla, empatado a 16 puntos con el Gernika RT.
El inicio del partido del Hernani fue una locura. Esta vez sí que hubo carreras. A los locales les quemaba el balón en las manos. El dominio en delantera y las rápidas aperturas permitían a los tres cuartos marcar un ritmo increíble en los pases, con una fuerza y velocidad asombrosas, lo que posibilitó que para el minuto 20 el marcador indicara un 22-0.
El Pasek Belenos empezó a despertar de su letargo, consiguiendo un ensayo no transformado. El Hernani respondió con un golpe a palos para irse al descanso con un 25-5 a favor.
Nada más reiniciarse el encuentro un potente empuje de los delanteros locales en un maul permitió una apertura a la línea, que culminó con un gran ensayo, no transformado: 30-5. A partir de aquí, el Pasek Belenos, el cansancio y el calor, hicieron que los locales bajaran el ritmo y primara el trabajo defensivo.
Un ensayo no transformado de los visitantes, a falta de tres minutos para el final, puso el definitivo 30-10 en el marcador, privando al Hernani del punto bonus ofensivo (punto extra que se consigue con tres ensayos de diferencia).
La afición respondió con una nutrida presencia y sus constantes ánimos a los jugadores a lo largo de una espléndida jornada de rugby, que finalizó, una vez más, con los aplausos a los dos equipos en su ya famoso pasillo hacia los vestuarios.
El próximo fin de semana el HCRE se desplazará a Sant Cugat para disputar la quinta jornada ante los locales, cuartos en la tabla en estos momentos. Acuden con posibilidades de hacer un buen papel.
