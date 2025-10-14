Convocada este miércoles una cacerolada de compromiso con Palestina

Pese al acuerdo promovido por Donald Trump ante la situación que se está viviendo en Oriente Medio, desde la iniciativa Gernika-Palestina mantienen el ... llamamiento de movilización para la jornada de hoy. Está previsto un paro importante en sectores como la educación y el comercio, y se ha convocado para esta tarde una cacerolada que se pondrá en marcha a las 19.30 junto al Ayuntamiento.

Esta movilización llega bajo el lema 'Genozidioa Stop! Palestinarekin konpromisoa', reclamando además una ruptura con Israel. Gernika-Palestina Herri Ekimena valora «positivamente el acuerdo alcanzado. La comunidad internacional debe asumir su responsabilidad y garantizar que se respeta. Con todo, debemos ser prudentes. Tenemos que ser conscientes de que en cualquier momento Israel puede dejar de cumplir el acuerdo». Entienden que «el genocidio no acaba con el acuerdo de Trump», remarcando que el mismo «está vigente. Tal y como ha señalado la ONU, en Gaza se está dando el genocidio y va para largo».

«¿Cómo es posible que la normativa y la diplomacia internacional hayan fracasado?, ¿cómo dejamos llegar a este punto?. Hacen falta garantías para que esta situación no vuelva a repetirse en ningún otro lugar y esto exige una profunda autocrítica», enfatizan. Subrayan también que «ahora más que nunca hay que seguir apoyando a Palestina» ya que consideran que existe el riesgo de quedarse en un segundo plano, «así como de rebajar la protección y la movilización social. No podemos aceptar esto».

Es la argumentación que les lleva a apoyar los paros parciales que han convocado todos los sindicatos en empresas y enseñanza e invitan a tomar parte activa en los mismos.

Edificios públicos

Los trabajadores de los servicios públicos han decidido apoyar la movilización de hoy en favor de Palestina y contra el genocidio, lo que lleva a que todos los edificios públicos estén cerrados en líneas generales de 11.00 a 14.00 y de 19.00 a 22.00 horas. Afecta al Ayuntamiento, Biteri, KPF, Poolideportivo, Euskaltegi, Musika Eskola y los trabajadores de Garbitania.