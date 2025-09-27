Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hernani

Concurso de cocina entre barrios en el último día de las fiestas de Lizeaga

J. F. M.

hernani.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18

Última de las jornadas de las fiestas de Lizeaga hoy domingo. El día contará con el desarrollo de un concurso de tortillas, junto a un otra de cocina entre distintos barrios de Hernani. Además, a las 12.30 dará comienzo la degustación de sidras junto al campeonato de toka y bote. El fin de fiestas se ha establecido para las 14.00 horas, pero se desarrollará un campeonato de mus en el bar Lizeaga desde las 16.00.

De esta manera se echa la persiana a las recuperadas las fiestas de Lizeaga, que el año pasado no tuvieron lugar. Dieron comienzo en la tarde del viernes, con un fin de semana muy intenso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  4. 4 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  5. 5

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  6. 6

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  7. 7

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  8. 8

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  9. 9 Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate
  10. 10 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Concurso de cocina entre barrios en el último día de las fiestas de Lizeaga