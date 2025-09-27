Concurso de cocina entre barrios en el último día de las fiestas de Lizeaga

J. F. M. hernani. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Última de las jornadas de las fiestas de Lizeaga hoy domingo. El día contará con el desarrollo de un concurso de tortillas, junto a un otra de cocina entre distintos barrios de Hernani. Además, a las 12.30 dará comienzo la degustación de sidras junto al campeonato de toka y bote. El fin de fiestas se ha establecido para las 14.00 horas, pero se desarrollará un campeonato de mus en el bar Lizeaga desde las 16.00.

De esta manera se echa la persiana a las recuperadas las fiestas de Lizeaga, que el año pasado no tuvieron lugar. Dieron comienzo en la tarde del viernes, con un fin de semana muy intenso.