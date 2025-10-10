Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hernani

Comida de distintos países mañana en el encuentro gastronómico de Amher

Migrantes de doce zonas distintas se darán cita en una jornada que permite conocer tanto su gastronomía como su cultura

Juan F. Manjarrés

hernani.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14

Comenta

El Topaketa Encuentro Gastronomikoa que Amher organiza anualmente se celebrará mañana domingo, 12 de octubre, en la plaza Astsegindegi desde las doce del mediodía hasta las dos de la tarde. Se trata de una fiesta en la que personas migrantes que residen en la actualidad en Hernani preparan con sus propias manos platos típicos de sus países de origen para que el resto de hernaniarras puedan conocerlos y degustarlos.

Es una fiestas gastronómica pero sobre todo una celebración de la multiculturalidad. Remarca la riqueza que supone el contar con personas de distintos orígenes en el municipio. Vamos, una fiesta que sin las personas llegadas desde otros puntos del planeta no sería posible desarrollar en Hernani.

Quienes se acerquen mañana a Atsegindegi tendrán la oportunidad de probar comidas de una decena de países, en pequeños bocados, tales como Ghana, Colombia, Marruecos, Senegal, Honduras, Nigeria, Ecuador, República Dominicana, Portugal, Argentina y Euskal Herria. Una fiesta que se repite todos los años y que levanta una gran expectación entre los hernaniarras.

El colorido estará asegurado mañana de 12.00 a 14.00 horas en la céntrica plaza cubierta ya que algunas de las personas migrantes suelen acercarse con trajes típicos de su tierra. «Podrán acercarse a degustar platos de un buen número de lugares por 5 euros», señalan desde la asociación Amher, organizadora del evento. Habrá la posibilidad de degustar dos pintxos y una bebida, además de conversar con quienes los han preparado. Eso sí, desde la organización ponen el acento en que los asistentes vayan con su propio plato o tupper y cubiertos, con la intención de no generar más basura ni residuos.

«En Hernani el calendario ha hecho que la Topaketa Encuentro Gastronomikoa que Amher organiza anualmente coincida en un día tan marcado como el 12 de octubre. Como consideramos que no se puede celebrar ni el genocidio, ni la ocupación de territorios, ni el colonialismo pasado y actual, planteamos un encuentro gastronómico, no una fiesta. Queremos que sea todo lo contrario del significado oficial del día: El nuestro es el encuentro entre personas originarias de Hernani y las llegadas de tantos otros lugares para compartir nuestras vidas y culturas, denunciando el orden actual y reivindicando un mundo más justo para todos, compartiendo los diversos sabores elaborados», señalan.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Comida de distintos países mañana en el encuentro gastronómico de Amher