Comida de distintos países mañana en el encuentro gastronómico de Amher

Juan F. Manjarrés hernani. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El Topaketa Encuentro Gastronomikoa que Amher organiza anualmente se celebrará mañana domingo, 12 de octubre, en la plaza Astsegindegi desde las doce del mediodía hasta las dos de la tarde. Se trata de una fiesta en la que personas migrantes que residen en la actualidad en Hernani preparan con sus propias manos platos típicos de sus países de origen para que el resto de hernaniarras puedan conocerlos y degustarlos.

Es una fiestas gastronómica pero sobre todo una celebración de la multiculturalidad. Remarca la riqueza que supone el contar con personas de distintos orígenes en el municipio. Vamos, una fiesta que sin las personas llegadas desde otros puntos del planeta no sería posible desarrollar en Hernani.

Quienes se acerquen mañana a Atsegindegi tendrán la oportunidad de probar comidas de una decena de países, en pequeños bocados, tales como Ghana, Colombia, Marruecos, Senegal, Honduras, Nigeria, Ecuador, República Dominicana, Portugal, Argentina y Euskal Herria. Una fiesta que se repite todos los años y que levanta una gran expectación entre los hernaniarras.

El colorido estará asegurado mañana de 12.00 a 14.00 horas en la céntrica plaza cubierta ya que algunas de las personas migrantes suelen acercarse con trajes típicos de su tierra. «Podrán acercarse a degustar platos de un buen número de lugares por 5 euros», señalan desde la asociación Amher, organizadora del evento. Habrá la posibilidad de degustar dos pintxos y una bebida, además de conversar con quienes los han preparado. Eso sí, desde la organización ponen el acento en que los asistentes vayan con su propio plato o tupper y cubiertos, con la intención de no generar más basura ni residuos.

«En Hernani el calendario ha hecho que la Topaketa Encuentro Gastronomikoa que Amher organiza anualmente coincida en un día tan marcado como el 12 de octubre. Como consideramos que no se puede celebrar ni el genocidio, ni la ocupación de territorios, ni el colonialismo pasado y actual, planteamos un encuentro gastronómico, no una fiesta. Queremos que sea todo lo contrario del significado oficial del día: El nuestro es el encuentro entre personas originarias de Hernani y las llegadas de tantos otros lugares para compartir nuestras vidas y culturas, denunciando el orden actual y reivindicando un mundo más justo para todos, compartiendo los diversos sabores elaborados», señalan.