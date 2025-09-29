Cimasub se despide con un documental centrado en la sobreexplotación de Tenerife

Juan F. Manjarrés hernani. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

La segunda edición del ciclo de cine submarino, Cimasub, llega a su fin con una tercera sesión audividual en Biteri desde las 19.00 horas. Este cierre llevará a los asistentes por algunos de los paisajes marinos más impresionantes del mundo, mientras recuerda la urgente necesidad de conservación.

Hoy se comenzará con 'Red Alert on Corals', de Olivier Bourgeois y Emma Josefina Pettersson, un cortometraje de cuatro minutos que pone el foco en la crisis que enfrentan los arrecifes de coral a nivel global. Filmado en Singapur, este documental en colaboración con el Grupo de Especialistas en Corales de la UICN muestra cómo el cambio climático, la pesca destructiva y la contaminación están destruyendo uno de los ecosistemas más vitales para la vida marina.

El siguiente trabajo es 'Raja Ampat. The last paradise', de David Galvañ Fernández, que ha ganado la Barandilla de Oro. Este impresionante cortometraje de cuatro minutos transporta a las aguas cristalinas de Raja Ampat, en Indonesia, donde los arrecifes de coral están llenos de vida. «Un recordatorio visual de lo que podemos perder si no tomamos medidas para proteger estos ecosistemas únicos», señalan.

Uno de los trabajos más inspiradores de esta sesión es 'A Truly Plastic Neutral Fishery', de Pepe Brix, galardonado con el Premio Orain Gipuzkoa por su mensaje de conciencia ecológica. En seis minutos este documental narra el viaje de la flota pesquera de las Azores en su misión de convertirse en la primera pesquería neutral en plásticos. A través de innovadoras técnicas de pesca y un enfoque comprometido con la sostenibilidad, esta película muestra cómo una comunidad pesquera puede marcar la diferencia y ser un faro de esperanza para un futuro más sostenible.

'Magic of the Macroverse, de Alfred Schaschl', ganador de la Barandilla de Oro en la categoría de cortometrajes, ofrece una mirada íntima a las maravillas ocultas del océano. Con una narrativa poética y deslumbrantes imágenes submarinas filmadas en Filipinas, este corto explora la conexión profunda entre el ser humano y el océano, «recordándonos que debemos proteger nuestro planeta azul».

El 'Diaporama con las 100 mejores fotografías' presentadas a concurso, donde se incluyen las ganadoras de los premios más importantes del festival, también tendrán su protagonismo.

La sesión también incluye el cortometraje 'Heart of the Sea', de la cineasta bermudeña Shireen Rahimi. Este trabajo de diez minutos, premiado con el galardón Orain Gipuzkoa al mejor trabajo femenino conecta el pasado y el presente de Bermudas a través de los pecios submarinos repletos de vida y la emblemática danza Gombey, un ritual cultural que refleja la diversidad y la resiliencia de la comunidad bermudeña.

El documental de mayor duración de esta sesión es 'Nika-El calderón tropical', de Felipe Ravina y José Hernandez, que ha sido galardonado con la Barandilla de Oro. Este trabajo de 29 minutos narra la relación entre el protagonista y un calderón tropical en las Islas Canarias, y cómo este encuentro despierta en él una nueva conciencia sobre la necesidad de proteger la biodiversidad de Tenerife. En él también se aborda la sobreexplotación de la isla y se lanza un grito por un desarrollo más sostenible. Tal y como afirman, «esta tercera y última sesión del Cimasub no solo nos deleita con imágenes cautivadoras, sino que también nos desafía a reflexionar sobre nuestro impacto en el océano. Un final espectacular para un evento dedicado a la conservación y al amor por el océano».