JOSÉ MARI LÓPEZ

Hernani

Buena acogida a la primera Musikatea Fest

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37

Comenta

Lo cierto es que la cita prometía y no defraudó. El pasado sábado Atsegindegi acogía la primera edición de Musikatea Fest y la verdad es que fueron muchos los hernaniarras que se acercaron a disfrutar de la música en directo que se ofreció desde las siete de la tarde y hasta la una de la noche. En el cartel destacaba la actuación de La Txama, que llenó la plaza cubierta situada junto al ambulatorio, pero también actuaron dos grupos de Hernani que tienen su gancho: El 5º con Tenedor y Plan-B. Una cita distinta a lo habitual para la gente joven de la localidad y que permitió disfrutar de la actuación de grupos del municipio y de otro que está pegando muy fuerte en estos momentos, destacando por encimad de todo por sus ritmos mexicanos.

