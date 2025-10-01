Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Imagen del partido jugado ante el Pozuelo .

Buen triunfo hernaniarra ante el Pozuelo fuera de casa

J. F. M.

HERNANI.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:56

Partidazo del Hernani fuera ante el Pozuelo, con un primer tiempo totalmente dominador en delantera y tres cuartos. La apuesta de los entrenadores por la juventud del equipo puso dinamita en el juego, reflejando ya para el minuto doce un 0-14 en el marcador. Los locales reaccionaron al vendaval y acortaron distancias con un ensayo y dos golpes transformados en 11-14. El Hernani volvió a distanciarse anotando un golpe 11-17, llegando al descanso con ese marcador.

La reanudación comenzó bien para el Hernani, que aún recibiendo un golpe en contra 14-17, consiguió, en el minuto 52, alejarse en el marcador con otro ensayo no transformado: 14-22.

A partir de aquí el partido cambió por completo. Parecía que con los aciertos y el juego hernaniarra la diferencia en el marcador iba a seguir creciendo. Nada más lejos de la realidad: Tres expulsiones temporales para el Hernani y un ensayo de castigo en contra pusieron un 21-22 a falta de 7 minutos para el final.

El Hernani impuso su carácter y acierto en defensa, incluso se permitió un contraataque que casi finaliza en ensayo. El equipo supo gestionar con las indicaciones de los entrenadores y el saber de los jugadores más veteranos un sufrido final.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  4. 4

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  10. 10

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Buen triunfo hernaniarra ante el Pozuelo fuera de casa

Buen triunfo hernaniarra ante el Pozuelo fuera de casa