Buen triunfo hernaniarra ante el Pozuelo fuera de casa

J. F. M. HERNANI. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:56

Partidazo del Hernani fuera ante el Pozuelo, con un primer tiempo totalmente dominador en delantera y tres cuartos. La apuesta de los entrenadores por la juventud del equipo puso dinamita en el juego, reflejando ya para el minuto doce un 0-14 en el marcador. Los locales reaccionaron al vendaval y acortaron distancias con un ensayo y dos golpes transformados en 11-14. El Hernani volvió a distanciarse anotando un golpe 11-17, llegando al descanso con ese marcador.

La reanudación comenzó bien para el Hernani, que aún recibiendo un golpe en contra 14-17, consiguió, en el minuto 52, alejarse en el marcador con otro ensayo no transformado: 14-22.

A partir de aquí el partido cambió por completo. Parecía que con los aciertos y el juego hernaniarra la diferencia en el marcador iba a seguir creciendo. Nada más lejos de la realidad: Tres expulsiones temporales para el Hernani y un ensayo de castigo en contra pusieron un 21-22 a falta de 7 minutos para el final.

El Hernani impuso su carácter y acierto en defensa, incluso se permitió un contraataque que casi finaliza en ensayo. El equipo supo gestionar con las indicaciones de los entrenadores y el saber de los jugadores más veteranos un sufrido final.