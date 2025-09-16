El Ararteko pide al Ayuntamiento de Hernani que permita elegir el formato para recibir notificaciones administrativas

El Defensor del Pueblo vasco, el Ararteko, ha «recomendado» al Ayuntamiento de Hernani que garantice «el derecho de las personas físcias a elegir el canal ... de relación administrativa» y que evite «imponer limitaciones injustificadas» al uso del canal presencial o postal. La recomendación se produce después de que el Ayuntamiento denegara la solicitud de un hombre de 87 años, con «dificultades para el uso de medios electrónicos», de recibir sus notificaciones tributarias por correo postal.

El Ararteko solicitó el pasado mes de mayo al Ayuntamiento «información más precisa sobre la base normativa y los criterios aplicados para denegar la petición», como el motivo por el que el Ayuntamiento considera que «el ciudadano no tiene derecho a relacionarse por vía postal». El siguiente 9 de junio, el Ayuntamiento de Hernani remitió un informe fundamentando su negativa por considerar que «cumple la normativa y que no está obligado a enviar los recibos por correo postal». En el informe también admitía que «a algunas personas que lo solicitan se les envían los recibos individualmente por correo o correo electrónico» y aclaraba que «no pueden asumir el compromiso formal de hacerlo sistemáticamente».

Sin embargo, el Ararteko considera que se está denegando «una petición razonable y jurídicamente viable sin justificación legal suficiente» y que «El argumento técnico esgrimido no sustituye ni puede restringir un derecho legalmente garantizado, y la administración debería haber adoptado una solución adaptada a las circunstancias personales del ciudadano.