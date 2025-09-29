Altzueta, txapelduna Txantxangorri elkartean

HernaniAltzueta, txapelduna Txantxangorri elkartean
Lasarte-Oria
Astelehena, 29 iraila 2025, 20:48
Pasa den ostiralean Txantxangorri elkarteak bere XL. Sagardo Txapelketa antolatu zuen eta bertaratu zirenek bakailoa saltsa berdean, bakailoa bizkaina erara, kostilla eta gaztaz osaturiko afariarekin 15 sagardogile ezberdinen sagardoa dastatu eta bozkatu zuten. Guztira 156 pertsona izan ziren bertan eta Altzueta izan zen irabazlea, Lizeaga bigarrena, Gaztañaga hirugarrena eta Akarregi laugarrena. Giro ikaragarri egon zen Txantxangorri elkartean eta afaldu ondoren sariak banatu ziren.
