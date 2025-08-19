Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Astigarraga

Santiago Zeharra bidea itxita ibilgailuentzat, Arkubide parean, irailaren amaiera arte

M.C.

ASTIGARRAGA.

Asteartea, 19 abuztua 2025, 20:57

Añarberen ur hornidurako hodiaren obren ondorioz, Santiago Zeharra bidea, Arkubide parean, ibilgailuentzat itxita dagoela gogorazi nahi zaie herritarrei. Pasa den astelehen honetatik, abuztuaren 18tik, irailaren amaiera arte egongo da itxista (oinezkoentzat pasabidea libre egongo da, dena dela).

Hori dela eta, autoz Santiagomendira joateko (auzora, ermita inguruetara eta abar), Oiarbide-Ioltza bidea erabili beharko da. «Herritarroi eskatzen dizuegu eremu horietan arretaz ibili eta bide seinaleak errespetatzeko», azaldu nahi izan dute Udaletik.

Hoditeriaren lanak

Bestetik, Iparralde bideko eta Kale Nagusiko lanak amaitzear daudela ere aurreratu dute. «Une honetan azken erremate eta konponketak egiten ari dira eta epe laburrean egingo dira azken zatia asfaltatzeko eta margotzeko lanak», adierazi dute arduradunek. Gauzak ondo bidean, Añarbeko hoditeriaren Astigarragako lanak urria edo azaroan behin betiko amaituta egongo direla aurreikusten da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  5. 5

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  6. 6 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  7. 7

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  8. 8 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Santiago Zeharra bidea itxita ibilgailuentzat, Arkubide parean, irailaren amaiera arte