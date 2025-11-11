Querellas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El Pleno del 27 de abril de 2021 aprobó, por unanimidad, una moción sobre las víctimas del franquismo. En ella adquirió dos compromisos. Uno de ellos fue la organización de una Oficina de Víctimas, para la recepción de querellas o denuncias contra el franquismo en Astigarraga y la asistencia jurídica a las víctimas o a sus familiares. Así, durante los meses de febrero y marzo de 2022 esta oficina estuvo abierta y se recogieron testimonios sobre varias víctimas transmitidos por sus familiares. En consecuencia, el Ayuntamiento interpuso querellas por delitos de genocidio o lesa humanidad cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista.

Según remarcan desde el Ayuntamiento, el Tribunal del País Vasco y el Constitucional español se han negado a investigar lo denunciado en la querella. Agotados todos los pasos en el sistema de justicia español, el Ayuntamiento de Astigarraga y las familias han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.