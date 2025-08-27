Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Astigarraga

Irekita dago Emakumeentzako Jabetze Eskolan izena emateko epea

Apuntatzeko azken eguna, irailaren 19a izango da, baina taldeetan urte osoan eman daiteke izena

María Cortés

María Cortés

Astigarraga

Asteazkena, 27 abuztua 2025, 20:48

Emakumeentzako Jabetze Eskolaren edizio berria martxan jarriko da udazken honetan herrian. Izen-ematea, online /Udaletxeko web-orriaren bidez) edo Emakumeon Etxean (presentzialki etorrita) egin daiteke. Ikastaroetan izena emateko azken eguna irailaren 19a da. Data hori igarota, interesik izanez gero, jarri gurekin harremanetan. Taldeetan urte osoan zehar eman daiteke izena.Plaza guztiak beteko balira, bazkideek lehentasuna izango dute eta hautaketa zozketa bidez egingo da.

Arduradunek gogorarazi dutenez, bazkide egitea doakoa da. Interesa baduzu, zatoz Emakumeon Etxera edo jarri gurekin harremanetan. «Baina Emakumeon Etxeko proiektuek aurrera jarrai dezaten, udazken honetan 15 euroko ekarpena eskatu nahi dizuegu. Ekarpen hau behinbakarrik egin beharko da, ikastaro batean baino gehiagotan parte hartu arren. Ordainketarekin arazorik baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan». Gainera, beste urteetan bezala, aurrez abisatuta haur zaintza zerbitzu doakoa egongo da.

Gogoratu, Emakumeon Etxeko ordutegia honako hau dela: astelehenetan, asteartetan eta ostiraletan, 09:00etatik 15:00etara, eta asteazken eta ostegunetan, 13:00etatik 19:00etara.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  3. 3

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  4. 4 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  5. 5 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  6. 6 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  7. 7 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  8. 8

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  9. 9

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  10. 10 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irekita dago Emakumeentzako Jabetze Eskolan izena emateko epea