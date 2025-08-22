Ergobia disfruta ya de sus fiestas de barrio

María Cortés astigarraga. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

Ayer se dio el pistoletazo de salida a las fiestas de Ergobia y durante el fin de semena y el lunes, los vecinos de este barrio, así como del resto del municipio, disfrutarán del resto de la programación preparada para la ocasión.

La jornada de hoy, en el día de los vecinos y los jóvenes, tendrá varias citas deportivas. A las 10.00 horas se celebrará el cross infantil en el parque fluvial Andre Gobadarien parkea. Y a las 10.30 horas, en las instalaciones de Pádel 21, finales del torneo de pádel. Los premios se entregarán por la tarde en la plaza. A partir de las 11.00 horas se recogerán las tortillas de patata que participarán en el concurso. Y sobre esa hora comenzará la txaranga Pasai a animar el barrio con música. A las doce del mediodía, exhibición de aizkolaris con una prueba mixta en la que participarán Iker Vicente, Jokin Basozabal, Irati Astondoa y Nerea Arruti. Al mediodía, comida popular en la carpa. Los tickets, a 35 euros para los adultos y 16 para los jóvenes.

Por la tarde, a las cinco, torneo de toca y campeonato de pañuelito. También habrá fiesta de disfraces. Los atuendos más originales se premiarán por la noche. A las 19.30 horas, actuación en la plaza de la cantante Garazi. Nuevamente por la noche, toro de fuego a las 23.00 horas, actuación del grupo Komerik a las 23.30 horas y dj Stefano Ghizzi, desde las 1.30 horas en la carpa.

De cara a mañana domingo, en el Sagardo Eguna, habrá misa y concurso de sidras con la participación de diferentes sidrerías de la zona por la mañana. Por la tarde, no faltará el campeonato de harrijasotzailes, pesaje de bueyes, animación con la electrocharanga Matraka, cena popular en la carpa, toro de fuego, prueba de caballos de Zarain e Imanol Mujika y sesión de dj.