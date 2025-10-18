Cita de los donantes de sangre en Erribera este lunes

AstigarragaCita de los donantes de sangre en Erribera este lunes
J. F. M.
astigarragA.
Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08
Erribera acoge el lunes una sesión de extracción de sangre desde las 16.30 horas, hasta las 20.30. Es obligatorio concertar una cita previa para donar, pudiéndose hacer a través de la web en la dirección https://www.gotatanta.eus/es o bien llamando por teléfono mañana mismo por la mañana de 8:30 a 14:30 horas, al número 943 007884. «Hoy por hoy es la única forma de salvar la vida o recuperar la salud para cualquier persona que necesite sangre».