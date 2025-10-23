Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El grupo de Egia Zarratak actuará esta tarde en Escivi.

Andoain

Esta tarde arranca el ciclo de conciertos 'Ostiraletan, Aittu' de la Escuela de Cine y Video de Andoain ESCIVI

El Diario Vasco

andoain.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

Comenta

La Escuela de Cine y Video de Andoain, Escivi, retoma este año nuevamente su ciclo de conciertos. Los Viernes Musicales continuarán este nuevo curso en este centro andoaindarra. Como destacaron sus responsables, «será una serie de cuatro conciertos divididos entre octubre y enero, en las siguientes fechas: esta tarde, 24 de octubre, el 21 de noviembre, el 5 de diciembre y el 9 de enero».

Todos los conciertos serán gratuitos y se llevarán a cabo en la sala de conciertos de la propia escuela ESCIVI. Además, se ha fijado las siete de la tarde como la hora de inicio de todas estas actuaciones musicales.

Este año han decidido nombrar a la dinámica de los conciertos 'Ostiraletan, AITTU!', «de manera que iremos jugando con él para anunciar a los grupos que participarán en cada ocasión. De esta manera, hoy será 'Aittu, Zarratak'. Ya que la primera banda que estrena esta iniciativa este año es 'Zarratak', una agrupación de tipo punk-metal, compuesta por tres jóvenes de Egia.

