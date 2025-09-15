El PSE-EE celebra que se agilicen los trámites para integrar el autobús de Andoain en el sistema Mugi

Desde hoy y hasta el 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad. En este contexto, el PSE-EE de Andoain ... ha mostrado su satisfacción porque se estén agilizando los trámites para incorporar el autobús urbano de Andoain en el sistema Mugi. Para su portavoz Aritz Alkain, esta iniciativa, que será una realidad en las próximas semanas, supone un paso fundamental para mejorar la movilidad en el municipio permitiendo a las y los andoaindarras «disfrutar de todas sus ventajas: descuentos progresivos por el uso, transbordos gratuitos y tarjetas bonificadas para jóvenes, mayores, personas con discapacidad, familias numerosas y otros colectivos».

Alkain ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro en Andoain con la diputada Foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio Azahara Domínguez, en el que han analizado la situación del transporte público en el municipio y la comarca y en el que han estudiado los retos de futuro. Tras la reunión, ambos han mostrado su «compromiso con el transporte público y la movilidad sostenible».

Alkain ha recordado que «en los dos años que llevamos de legislatura el PSE-EE ha reclamado a EH Bildu en diferentes ocasiones que iniciase la solicitud para la integración del autobús urbano en el sistema Mugi, la cual se aprobó el pasado mes de junio por el Pleno».

Mismas ventajas

Los socialistas andoaindarras consideran que es «fundamental que nuestras vecinas y vecinos tengan las mismas ventajas que el resto de la ciudadanía», por eso, y «ante la falta de propuestas concretas de EH Bildu, hemos asumido el liderazgo en la defensa de los derechos de movilidad sostenible en Andoain, impulsando además medidas como la gratuidad del Hiribus para los menores de hasta 14 años, los descuentos del 50% para jóvenes menores de 25 y del 40% para el resto de usuarios, que ya están en marcha», ha asegurado Aritz Alkain.

El portavoz socialista destaca que la futura integración de Hiribus en el sistema Mugi «sienta las bases para a seguir apostando por el transporte público accesible y sostenible, garantizando así que toda la ciudadanía pueda acceder a un transporte cómodo y económico».