El portavoz socialista de Andoain Aritz Alkain junto a la diputada de Movilidad Azahara Domínguez.

Andoain

El PSE-EE celebra que se agilicen los trámites para integrar el autobús de Andoain en el sistema Mugi

El portavoz Aritz Alkain mantuvo un encuentro con la diputada Azahara Domínguez para mostrar su compromiso con el transporte público

María Cortés

María Cortés

Andoain

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:13

Desde hoy y hasta el 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad. En este contexto, el PSE-EE de Andoain ... ha mostrado su satisfacción porque se estén agilizando los trámites para incorporar el autobús urbano de Andoain en el sistema Mugi. Para su portavoz Aritz Alkain, esta iniciativa, que será una realidad en las próximas semanas, supone un paso fundamental para mejorar la movilidad en el municipio permitiendo a las y los andoaindarras «disfrutar de todas sus ventajas: descuentos progresivos por el uso, transbordos gratuitos y tarjetas bonificadas para jóvenes, mayores, personas con discapacidad, familias numerosas y otros colectivos».

