El piloto Beñat Fernández finaliza este fin de semana su andadura en la Redbull Rookies Cup

Con la carrera de este fin de semana finaliza Beñat su primera participación en la Redbull Rookies Cup.

María Cortés Andoain Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36 | Actualizado 21:03h.

Beñat Fernández está estos días disputando en Italia la última jornada de la Redbull Rookies Cup. En el mes de marzo debutó en andoaindarra ... en esta competición que tantas alegrías le ha dado. El piloto de Andoain buscará poner el broche final a su debut en este torneo, ya que como destaca su aita Imanol Fernández, «Beñat está a 10 puntos del cuarto clasificado, por lo que está luchando estos días para recortar esa distancia y poder conseguir esa importante cuarta plaza en su primer año en este campeonato», añadiendo que «es un fin de semana importante, porque nos dirán si renueva o no de cara al año que viene».

Pero lejos de finalizar la temporada este fin de semana, Beñat continuará compitiendo en el World Supersport 300. Hasta mediados de octubre, el piloto andoaindarra tendrán por delante otras tres jornadas más del Mundial. Precisamente en esta competición participó el pasado fin de semana en el circuito francés de Magny-Cours. Como destaca su aita Imanol, «Beñat clasificó para salir a la primera carrera en quinta posición. Pero en el entrenamiento de la mañana hizo 'sectores lentos', por lo que le sancionaron y en la primera carrera salió el último, el número 32. Remontó hasta la décima plaza durante la misma. En la carrera del segundo día, la del pasado domingo, salió décimo, pero acabó en una meritoria quinta posición». Fernández añade que «Beñat llegó a Francia con un punto de ventaja con respecto al segundo clasificado y 20 con respecto al tercero. Pero volvió de allí con 11 puntos de ventaja con respecto al segundo y 17 con el tercero. No es mal resultado, pero deberá seguir peleando en el Mundial en las tres carreras que todavía quedan hasta octubre».

