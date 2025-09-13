Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Con la carrera de este fin de semana finaliza Beñat su primera participación en la Redbull Rookies Cup.

Andoain

El piloto Beñat Fernández finaliza este fin de semana su andadura en la Redbull Rookies Cup

El andoaindarra, que ha debutado este año en este campeonato, se encuentra estos días en la localidad italiana de Misano

María Cortés

María Cortés

Andoain

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36

Beñat Fernández está estos días disputando en Italia la última jornada de la Redbull Rookies Cup. En el mes de marzo debutó en andoaindarra ... en esta competición que tantas alegrías le ha dado. El piloto de Andoain buscará poner el broche final a su debut en este torneo, ya que como destaca su aita Imanol Fernández, «Beñat está a 10 puntos del cuarto clasificado, por lo que está luchando estos días para recortar esa distancia y poder conseguir esa importante cuarta plaza en su primer año en este campeonato», añadiendo que «es un fin de semana importante, porque nos dirán si renueva o no de cara al año que viene».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

