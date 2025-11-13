Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El músico, y vecinos de Andoain, Hilario Rodeiro actuará hoy en la casa de cultura de Andoain.

Andoain

'Pausa' de Hilario Rodeiro llega esta tarde al escenario de Bastero kulturgunea

Con las entradas agotadas, el músico gallego, pero vecino de Andoain deleitará al público con sus temas que combinan folclore y jazz moderno

María Cortés

andoain.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

El músico, y vecino de Andoain, Hilario Rodeiro se subirá esta tarde, a las 19.30 horas, al escenario de Bastero con su trabajo 'Pausa', que ha sido uno de los proyectos seleccionados por Artistas en Ruta 2025 de AIE.

En esta gira Rodeiro no estará solo y lo acompañarán Juan de Diego (trompeta), Mikel Andueza (saxo alto), Julen Izarra (saxo tenor y soprano) y Kike Arza (contrabajo).

Inspirado en el jazz europeo de Bobo Stenson o Mats Eilertsen, el músico y vecino de Andoain Hilario Rodeiro combina el folclore y el jazz moderno, «como si se tratara de una conversación entre el pasado y el presente», destaca el propio Rodeiro.

'Pausa' es un alegato a la calma interior, al silencio y se publicó en junio de 2024 y recoge una obra enmarcada completamente en la reflexión sobre el tiempo y los momentos, 'uno de los discos más introspectivos, fascinantes y misteriosos de 2024' destacó Más Jazz Digital.

AIE seleccionó este proyecto para promover su movilidad a través del estado dentro de su celebrado ciclo Artistas En Ruta, en el segundo semestre de 2025, y hoy estará en Andoain. Arrancó esta gira el pasado mes de octubre en el Cafè del Teatre de Lleida, pasó por Casa das Crechas en Santiago de Compostela y en el mes de diciembre, estará el día 14 en el club Selva dels Camps de Tarragona y el día 19 de diciembre en el teatro La Rayuela de Santa Cruz de Tenerife.

Sobre el artista, Hilario Rodeiro es un músico gallego (Ordes, 1981) que ha colaborado en su trayectoria con artistas como Deborah Carter, Gordon Lee, Ilja Reijngoud o Bob Sands. Este baterista, productor y compositor ha extendido sus composiciones al mundo de la danza contemporánea en piezas como 'Luz Negra' o 'Elektrical Body'.

