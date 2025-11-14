Partido en Leioa del sénior de balonmano Leizaran Ernio Inmobiliaria

El Diario Vasco ANDOAIN. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Nuevo fin de semana cargado de partidos de balonmano para los equipos de Leizaran. En esta jornada de sábado, el sénior masculino Leizaran Ernio Inmobiliaria se medirá esta tarde, a las seis, al Erromoko Eskubaloia CB Romo en el polideportivo Gaztelueta de Leioa.

El juvenil femenino Leizaran BrikoGoros recibirá, a las 13.30 horas, al Arrasate E.B. en Allurralde. Por la mañana, a las 09.30 horas, partido del cadete femenino Leizaran La Salle Berrozpe ante Eibar, en Ipurua. Y el Leizaran Horia jugará en casa, a las 16.15 horas, ante Bilagun Usurbil K.E. En cuanto a los chicos cadetes, el Leizaran Txuria recibe en Allurralde al Saieko Oxkarbi, hoy a las 17.45 horas.

Finalmente, en infantiles, el Leizaran Horia jugará a las 12.30 horas, en el frontón Arrate, ante el Hernani.

Últimos resultados

En lo que respecta a la jornada pasada, estos fueron los resultados: Aloña Mendi K.E. 25-17 Leizaran Lanbroa Taberna; Txikipolit Zarautz ZKE 47-18 Leizaran Ernio Inmobiliaria; Leizaran Eskubaloia 28-33 Karibe Zaharra Legazpi; Usurbil K.E. 31-28 Leizaran BrikoGoros; Balonmano Barakaldo 43-13 Leizaran Javier Zeramikak; Leizaran La Salle Berrozpe 39-20 Zuritex La Salle Legazpi; Txingundi 17-22 Leizaran Horia; Balonmano Barakaldo 47-18 Leizaran Camacho Construcción; Leizaran Txuria 40-45 Ordizia Eskubaloia; Saieko Oxkarbi 23-36 Leizaran Horia.