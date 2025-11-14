Partido en Leioa del sénior de balonmano Leizaran Ernio Inmobiliaria

AndoainPartido en Leioa del sénior de balonmano Leizaran Ernio Inmobiliaria
El Diario Vasco
ANDOAIN.
Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58
Nuevo fin de semana cargado de partidos de balonmano para los equipos de Leizaran. En esta jornada de sábado, el sénior masculino Leizaran Ernio Inmobiliaria se medirá esta tarde, a las seis, al Erromoko Eskubaloia CB Romo en el polideportivo Gaztelueta de Leioa.
El juvenil femenino Leizaran BrikoGoros recibirá, a las 13.30 horas, al Arrasate E.B. en Allurralde. Por la mañana, a las 09.30 horas, partido del cadete femenino Leizaran La Salle Berrozpe ante Eibar, en Ipurua. Y el Leizaran Horia jugará en casa, a las 16.15 horas, ante Bilagun Usurbil K.E. En cuanto a los chicos cadetes, el Leizaran Txuria recibe en Allurralde al Saieko Oxkarbi, hoy a las 17.45 horas.
Finalmente, en infantiles, el Leizaran Horia jugará a las 12.30 horas, en el frontón Arrate, ante el Hernani.
Últimos resultados
En lo que respecta a la jornada pasada, estos fueron los resultados: Aloña Mendi K.E. 25-17 Leizaran Lanbroa Taberna; Txikipolit Zarautz ZKE 47-18 Leizaran Ernio Inmobiliaria; Leizaran Eskubaloia 28-33 Karibe Zaharra Legazpi; Usurbil K.E. 31-28 Leizaran BrikoGoros; Balonmano Barakaldo 43-13 Leizaran Javier Zeramikak; Leizaran La Salle Berrozpe 39-20 Zuritex La Salle Legazpi; Txingundi 17-22 Leizaran Horia; Balonmano Barakaldo 47-18 Leizaran Camacho Construcción; Leizaran Txuria 40-45 Ordizia Eskubaloia; Saieko Oxkarbi 23-36 Leizaran Horia.