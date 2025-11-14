Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andoain

Partido en Leioa del sénior de balonmano Leizaran Ernio Inmobiliaria

El Diario Vasco

ANDOAIN.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

Nuevo fin de semana cargado de partidos de balonmano para los equipos de Leizaran. En esta jornada de sábado, el sénior masculino Leizaran Ernio Inmobiliaria se medirá esta tarde, a las seis, al Erromoko Eskubaloia CB Romo en el polideportivo Gaztelueta de Leioa.

El juvenil femenino Leizaran BrikoGoros recibirá, a las 13.30 horas, al Arrasate E.B. en Allurralde. Por la mañana, a las 09.30 horas, partido del cadete femenino Leizaran La Salle Berrozpe ante Eibar, en Ipurua. Y el Leizaran Horia jugará en casa, a las 16.15 horas, ante Bilagun Usurbil K.E. En cuanto a los chicos cadetes, el Leizaran Txuria recibe en Allurralde al Saieko Oxkarbi, hoy a las 17.45 horas.

Finalmente, en infantiles, el Leizaran Horia jugará a las 12.30 horas, en el frontón Arrate, ante el Hernani.

Últimos resultados

En lo que respecta a la jornada pasada, estos fueron los resultados: Aloña Mendi K.E. 25-17 Leizaran Lanbroa Taberna; Txikipolit Zarautz ZKE 47-18 Leizaran Ernio Inmobiliaria; Leizaran Eskubaloia 28-33 Karibe Zaharra Legazpi; Usurbil K.E. 31-28 Leizaran BrikoGoros; Balonmano Barakaldo 43-13 Leizaran Javier Zeramikak; Leizaran La Salle Berrozpe 39-20 Zuritex La Salle Legazpi; Txingundi 17-22 Leizaran Horia; Balonmano Barakaldo 47-18 Leizaran Camacho Construcción; Leizaran Txuria 40-45 Ordizia Eskubaloia; Saieko Oxkarbi 23-36 Leizaran Horia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Partido en Leioa del sénior de balonmano Leizaran Ernio Inmobiliaria