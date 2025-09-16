Los juveniles del Leizaran Javier Zeramikak se hicieron con el XIV Torneo de Pretemporada

Allurralde acogió las finales que ganaron los juveniles del Leizaran, los cadetes del Burlada y los infantiles de Saieko.

Este viernes el club Leizaran de balonmano realizará su presentación anual en Allurralde. Pero tanto el Polideportivo municipal como el frontón Arrate albergaron este pasado fin de semana el tradicional XIV Torneo de Pretemporada. La cita reunió a un total de 16 equipos y más de 250 jugadores de categorías infantil, cadete y juvenil, consolidándose como un clásico del calendario deportivo en la localidad. «La jornada se desarrolló con gran ambiente y normalidad, ofreciendo a jugadores y afición un completo programa de partidos preparatorios», destacan desde el club. Entre los clubes participantes estuvieron, además del andoaindarra, Ordizia, Burlada, Egüés y Saieko, que «mostraron un alto nivel competitivo y compromiso con el encuentro».

En cuanto a los resultados, tras los diversos partidos disputados durante la mañana, las finales se jugaron en el polideportivo. En categoría infantil, en la final se midieron Egues y Saieko, siendo los donostiarras los que ganaron por un 13-21. En cadetes, el trofeo se jugó entre Burlada y Saieko y en este caso los donostiarras cayeron 25-18 ante los navarros.

Trofeo para casa

En lo que respecta a la máxima categoría de este torneo, la juvenil, el trofeo se quedó en casa, ya que los andoaindarras del Leizaran Javier Cerámicas ganaron la final al Burlada, por un 29-26. Tras la entrega de premios, con la presencia del alcalde Andoni Álvarez, Leizaran y Burlada disputaron un partido amistoso, que se decantó al lado navarro (28-33).

Desde el club organizador han querido destacar la labor de los voluntarios que han hecho posible el torneo (árbitros, coordinación y demás tareas logísticas), así como agradecer la colaboración de las sociedades locales Zumeatarra, Peña Santa Krutz y Ontza, que cedieron sus instalaciones para acoger a los participantes en la comida.

El respaldo del público también fue clave y familiares, amigos y afición llenaron las gradas y animaron a los deportistas. «Su apoyo resulta fundamental para el desarrollo del deporte de base y la motivación de los jugadores más jóvenes», subrayaron desde el club.

Asimismo, Leizaran Eskubaloia ha querido reconocer la implicación del Ayuntamiento y la de sus patrocinadores (Javier Zeramikak, Otordu, Aspilla, Lixoné, Ernio Inmobiliaria, Camacho Construcción, Oianume, Urrats, Kaiku y Pasquier).