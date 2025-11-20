Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos heridos tras un accidente múltiple en la N-634 a la altura de Eibar
Los bailarines de Dantzaz ofrecerán hoy en Bastero el espectáculo 'Hona'. JANPOL

Andoain

Identidad propia y enfoque artístico de Dantzaz konpainia en su trabajo 'Hona'

El espectáculo, que se podrá ver hoy a las 19.30 horas en Bastero, pondrá sobre el escenario dos piezas coreográficas excepcionales

María Cortés

andoain.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

Con las coreografías de Paolo Mohovich y bajo la dirección artística de Adriana Pous, los bailarines Antonio Javier Aguilera, Maialen Chantal Alberro, Oihane Aramendia, Nerea Bakero, Aitzol Barbarias, Jacopo Bellani, Enrico Benedet, Efrén Colomer, Olatz Eguia, Clara Esteban, Joana Ouret-Campagnet y Aitzol Iraola inundarán hoy el escenario de Bastero con el espectáculo 'Hona'.

Dantzaz konpainia llega hoy a Andoain, a las 19.30 horas, y los andoaindarras que todavía no hayan adquirido sus entradas podrán hacerlo tanto online como en taquilla.

El espectáculo 'Hona' ofrecerá dos piezas coreográficas: 'Hondo' y 'Aire sakona', que reflejan la intención de la compañía de explorar el aquí y el ahora. «Prepárate para una noche donde la danza contemporánea te atrapará por completo. Con la energía inconfundible de sus jóvenes bailarines, Dantzaz propone un viaje a través de la creatividad de coreógrafos internacionales de renombre. Cada pieza de 'Hona' es un universo propio, desde la intensidad dramática hasta la ligereza más pura, siempre con la excelencia técnica y la pasión que caracterizan a esta compañía. Ven y déjate sorprender», animan los responsables.

Cine en Bastero

Nueva sesión doble para los aficionados al cine. La Casa de Cultura proyectará 'La princesa orgullosa' hoy y mañana, a las 17.00 horas, mientras que se podrá ver 'Acosada', hoy y mañana a las 19.30 horas y el lunes a las 17.00 y 19.30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  4. 4 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  7. 7 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  8. 8

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Identidad propia y enfoque artístico de Dantzaz konpainia en su trabajo 'Hona'

Identidad propia y enfoque artístico de Dantzaz konpainia en su trabajo &#039;Hona&#039;