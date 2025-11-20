Identidad propia y enfoque artístico de Dantzaz konpainia en su trabajo 'Hona'

María Cortés andoain. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Con las coreografías de Paolo Mohovich y bajo la dirección artística de Adriana Pous, los bailarines Antonio Javier Aguilera, Maialen Chantal Alberro, Oihane Aramendia, Nerea Bakero, Aitzol Barbarias, Jacopo Bellani, Enrico Benedet, Efrén Colomer, Olatz Eguia, Clara Esteban, Joana Ouret-Campagnet y Aitzol Iraola inundarán hoy el escenario de Bastero con el espectáculo 'Hona'.

Dantzaz konpainia llega hoy a Andoain, a las 19.30 horas, y los andoaindarras que todavía no hayan adquirido sus entradas podrán hacerlo tanto online como en taquilla.

El espectáculo 'Hona' ofrecerá dos piezas coreográficas: 'Hondo' y 'Aire sakona', que reflejan la intención de la compañía de explorar el aquí y el ahora. «Prepárate para una noche donde la danza contemporánea te atrapará por completo. Con la energía inconfundible de sus jóvenes bailarines, Dantzaz propone un viaje a través de la creatividad de coreógrafos internacionales de renombre. Cada pieza de 'Hona' es un universo propio, desde la intensidad dramática hasta la ligereza más pura, siempre con la excelencia técnica y la pasión que caracterizan a esta compañía. Ven y déjate sorprender», animan los responsables.

Cine en Bastero

Nueva sesión doble para los aficionados al cine. La Casa de Cultura proyectará 'La princesa orgullosa' hoy y mañana, a las 17.00 horas, mientras que se podrá ver 'Acosada', hoy y mañana a las 19.30 horas y el lunes a las 17.00 y 19.30 horas.