Fin de semana redondo del coro de adultos de la Musika Eskola por Cantabria y Asturias

Los intercambios musicales sueles ser iniciativas que disfrutan mucho los componentes de los grupos y coros que participan en ellos. Una manera de disfrutar cantando, ... pero además conociendo otros lugares y culturas. En el caso del coro de adultos de la Musika Eskola, que dirige Katrin Iturralde, este pasado fin de semana, invitados por el coro Ribadedeva, los andoaindarras actuaron en la iglesia Santa María de Colombres.

Para la ocasión prepararon un completo repertorio con temas como 'O Salutaris hostia', 'Set me as a seal', 'It´s me o lord', 'Can´t help falling in love', 'The lion sleeps tonight', 'La cucaracha', 'Aya Ngena', 'Amovolovo', 'Esta tierra' y 'Goza mi calipso'. También aprovecharon para elegir piezas en euskera como 'Jeiki, jeiki Etchunkuak', 'Ikusten duzu', 'Zikusten duzu', 'Zer dugun ikusi', 'Goizian argi hastian', 'Mendirik mendi', 'Maritxu nora zoaz', 'Xarmengarria zera', 'Kaiku' y 'Agur Jaunak' con las que deleitaron al público asturiano. Cerraron el concierto en la iglesia con la canción asturiana 'A lo alto y lo bajo'.

Pero además del concierto, el coro también disfrutó del fin de semana en tierras asturianas. Como la propia KatrinIturralde informa a la vuelta del viaje, «ha sido un fin de semana redondo. El sábado visitamos Santillana de Mar y Comillas, disfrutando de sus parajes y gastronomía. Y ya por la tarde ofrecimos el concierto en Colombres. Salió muy bien y la acogida del público fue muy buena».

El domingo pudieron aprovechar para conocer más esta localidad asturiana, de una gran carga histórica, ligada especialmente a su pasado indiano. Pudieron visitar la casa indiana Quinta Guadalupe donde se encuentra la Fundación Archivo de Indianos, así como el resto de palacetes y casas exóticas inconfundibles de la localidad.