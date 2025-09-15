Euskalduna y Mundaiz se hicieron con el Memorial Gurru

AndoainEuskalduna y Mundaiz se hicieron con el Memorial Gurru
Andoain
Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:13
Ubitarte se llenó de fútbol y buen ambiente en la cuarta edición del memorial en honor a Iñaki Gurrutxaga 'Gurru'. En este torneo infantil de ... pretemporada en categoría masculina y femenina participaron, además del conjunto andoaindarra, el Mariño y Mundaiz de chicos y el Mariño y Vasconia de chicas. En cuanto a los resultados, el equipo femenino del Euskalduna se proclamó ganador, mientras que entre los chicos, el memorial fue para el Mundaiz, aunque los andoaindarras finalizaron segundos. Familiares y amigos de 'Gurru' no faltaron a esta cita deportiva en su recuerdo.
