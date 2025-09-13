Euskalduna, Mariño, Vasconia y Mundaiz juegan este domingo el IV Memorial Gurru

AndoainEuskalduna, Mariño, Vasconia y Mundaiz juegan este domingo el IV Memorial Gurru
Ubitarte acogerá durante toda la mañana los partidos de los equipos infantiles, tanto en categoría masculina como femenina
Andoain
Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36
El ambiente deportivo vuelve este domingo a Ubitarte, esta vez, con una nueva edición, la cuarta, del Memorial Gurru de fútbol en categoría infantil. ... Tras la celebración el pasado fin de semana del Torneo Larramendi, el Euskalduna organiza esta vez este campeonato también de pretemporada en el que participarán tanto en categoría masculina como femenina diversos equipos de localidades cercanas.
La jornada deportiva será por la mañana. El campo de fútbol de Andoain acogerá los partidos desde las 9.00 hasta las 13.00 horas. Las primeras en competir serán las chicas con los siguientes encuentros: Euskalduna-Vasconia (9.00 horas), Vasconia-Mariño (9.45 horas) y Euskalduna-Mariño (10.30 horas). Tras ellas, los chicos disputarán sus partidos: Euskalduna-Mariño (11.30 horas), Mariño-Mundaiz (12.15 horas) y Euskalduna-Mundaiz (13.00 horas).
Iñaki Gurrutxaga 'Gurru' dejó una profunda huella en el Euskalduna, por lo que años después de su fallecimiento, el club sigue organizando este torneo en su honor. Los aficionados pueden acercarse esta mañana por Ubitarte para disfrutar del ambiente.
