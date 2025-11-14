El División de Honor Regional del Euskalduna recibe hoy al Bergara

El Diario Vasco ANDOAIN. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Nueva jornada liguera para los equipos de fútbol del Euskalduna. El División de Honor Regional recibe hoy, a las cuatro, la visita en Ubitarte del Bergara. Los de Aitor Gaztañaga saldrán a por todas, con el único objetivo de quedarse en casa los tres puntos en juego. No pudieron sacar ninguno de su visita el pasado fin de semana en el Aita Mari al Zumaiako. Salieron bien los andoaindarras al partido, a pesar de que ese campo es siempre complicado, de dimensión más reducida a la que están acostumbrados los de Gaztañaga. El Euskalduna logró adelantarse en el marcador en el minuto 30 con un gol de Cevallos, pero no pudo aguantar la ventaja en el marcador hasta el descanso, ya que en el minuto 42 el Zumaiako logró el empate. No se rindieron los de Andoain y salieron con ganas a la segunda parte. Tuvieron varias ocasiones, sobre todo una muy clara en el minuto 75, pero no pudo ser y a los diez minutos el Zumaiako logró el 2-1 y la victoria final.

En lo que respecta al resto de partidos para hoy en Ubitarte, el Primera Infantil masculino jugará ante el Allerru a las 11.00 horas. Las chicas del F-11 lo harán, a las 12.30 horas, ante Aiztondo. Los del Cadete de Primera se miden al Danena C, a las seis.

Alineación: Aimar Tellechea, Ander Setien, Unai Brosa, Darwin Alexander Cevallos, Oier Belaunzaran, Aiheko Miranda, Oier Parada, Oinatz Otegi, Imanol Gurrutxaga, Unai Irazu e Ibai Ruiz de Larrinaga (E. Garmendia, A. Landa, E. Peñalvo, J. Valencia, E. Ormaetxea, J. Areizaga).