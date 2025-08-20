Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Terminan las retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona
Algunos de los ganadores del Torneo Papelera Zikuñaga.

Andoain

Buenos resultados de pelotaris andoaindarras en diversos torneos

M.C.

ANDOAIN.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52

Recientemente se ha disputado en Hernani el torneo de pelota Papelera Zikuñaga en el que participaron 160 pelotaris de 35 clubes diferentes, repartidos por categorías, tanto en masculina como en femenina. Dentro de los participantes, hubo representación andoaindarra, que además logró muy buenos resultados.

En el caso de la categoría juvenil, el pelotari local Aimar Beroz logró llevarse la txapela, junto a su compañero de Leitza Sagastibeltza. En la final, disputada en el frontón hernaniarra, ambos se impusieron 22-6 a la pareja formada por Izagirre-Azpeitia.

Por su parte, la pelotari andoaindarra Nora Mendizabal también ganó en la categoría sénior élite femenina. Junto a Goiuri Zabaleta, ganaron 22-8 a Ibarrola-Bertiz en la final.

Fuera del torneo de Hernani, Jon Eskudero, junto al pelotari de Asteasu Julen Urruzola, se proclamaron campeones del Memorial Zaporra en el frontón txiki de Zarautz. Se impusieron a Urbieta-Bereau, por un 22-20.

