Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos de La Salle-Berrozpe han recuperado la iniciativa Poztailu para esta Navidad.
Andoain

Alumnos de La Salle Berrozpe recuperan el proyecto solidario Poztailu

Colocarán un punto este sábado en Plaza Morea para recaudar fondos para comprar juguetes y donarlos a familias con dificultades económicas de la localidad

María Cortés

María Cortés

Andoain

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:54

Comenta

Alumnos de los ciclos de Diseño en Fabricación Mecánica y Soldadura y Calderería de La Salle Berrozpe de Andoain han puesto de nuevo en marcha el proyecto solidario Poztailu, una iniciativa que busca recaudar fondos para comprar juguetes y donarlos entre niños y jóvenes de familias con dificultades económicas de la localidad. «El objetivo es que ningún menor se quede sin regalo esta Navidad», destacan desde el centro educativo.

Para ello, y apelando a la solidaridad de los andoaindarras, el grupo instalará un punto solidario en la Plaza Morea este sábado, 15 de noviembre, de 10.00 a 13.00 horas, donde informarán a la ciudadanía de la iniciativa y ofrecerán productos como llaveros, pulseras… a cambio de donaciones económicas.

El proyecto cuenta con la colaboración de Cáritas para identificar las necesidades y asegurar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

Este proyecto nace dentro de la asignatura de Empresa e Iniciativa Emprendedora, donde el alumnado trabaja competencias relacionadas con el emprendimiento y el compromiso social, desarrollando propuestas que contribuyan al bien común.

Desde La Salle Berrozpe señalan que «iniciativas como Poztailu buscan fomentar la solidaridad y la igualdad de oportunidades desde edades tempranas, promoviendo una Andoain más justa e implicada con el entorno».

Otras vías

Quienes deseen colaborar y no puedan acudir hoy al punto solidario podrán hacerlo el día 22 o informarse próximamente a través de las redes sociales del proyecto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alumnos de La Salle Berrozpe recuperan el proyecto solidario Poztailu

Alumnos de La Salle Berrozpe recuperan el proyecto solidario Poztailu