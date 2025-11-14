Alumnos de La Salle Berrozpe recuperan el proyecto solidario Poztailu

Alumnos de La Salle-Berrozpe han recuperado la iniciativa Poztailu para esta Navidad.

Alumnos de los ciclos de Diseño en Fabricación Mecánica y Soldadura y Calderería de La Salle Berrozpe de Andoain han puesto de nuevo en marcha el proyecto solidario Poztailu, una iniciativa que busca recaudar fondos para comprar juguetes y donarlos entre niños y jóvenes de familias con dificultades económicas de la localidad. «El objetivo es que ningún menor se quede sin regalo esta Navidad», destacan desde el centro educativo.

Para ello, y apelando a la solidaridad de los andoaindarras, el grupo instalará un punto solidario en la Plaza Morea este sábado, 15 de noviembre, de 10.00 a 13.00 horas, donde informarán a la ciudadanía de la iniciativa y ofrecerán productos como llaveros, pulseras… a cambio de donaciones económicas.

El proyecto cuenta con la colaboración de Cáritas para identificar las necesidades y asegurar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

Este proyecto nace dentro de la asignatura de Empresa e Iniciativa Emprendedora, donde el alumnado trabaja competencias relacionadas con el emprendimiento y el compromiso social, desarrollando propuestas que contribuyan al bien común.

Desde La Salle Berrozpe señalan que «iniciativas como Poztailu buscan fomentar la solidaridad y la igualdad de oportunidades desde edades tempranas, promoviendo una Andoain más justa e implicada con el entorno».

Otras vías

Quienes deseen colaborar y no puedan acudir hoy al punto solidario podrán hacerlo el día 22 o informarse próximamente a través de las redes sociales del proyecto.

