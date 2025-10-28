Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

2.319 vecinos se han pronunciado a favor de la misma alternativa

Martes, 28 de octubre 2025, 20:10

El equipo de gobierno quiso valorar ayer la participación ciudadana y reconoció que «no es fácil que los vecinos opinen, porque no es habitual que las instituciones públicas consulten a la ciudadanía sobre las grandes infraestructuras». El alcalde destacó que «desde el gobierno municipal, desde Andoain y desde los andoaindarras, nos parecía que teníamos que trabajar con la ciudadanía y así lo hicimos. Hemos completado la hoja de ruta que presentamos a principios de año». En cuanto a los resultados, el primer edil puso en valor la participación de los 2.494 ciudadanos. «No estamos acostumbrados a opinar, y menos en este tipo de proyectos. Y, sin embargo, casi el 20% del censo lo ha hecho».

Sobre las respuestas de las cuatro preguntas que se plantearon en la encuesta, el alcalde quiso resaltar que «a la hora de difundir la información, el 66% afirma que ha sido adecuada en plazos y posibilidades de participación y creemos que la ciudadanía de en general ha visto bien el proceso. A la pregunta de si han consultado material informativo, el 58% dijo haber consultado más de uno, el 37% sólo consultó uno y ahí nos parece que tenemos margen de mejora si hubiera otros procesos en el futuro». Sobre las mesas de expertos, «está claro que cada vez cuesta más atraer a la gente a las conferencias y que en este apartado también hay que mejorar». Por último, respondiendo a la pregunta de qué alternativa de ruta, «2.319 vecinos, el 93%, se han pronunciado a favor de la alternativa 'Variante' y el 4% a favor de alternativa 'Lazo'».

