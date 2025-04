Violette de Bois hizo casi 400 kilómetros para reinar en Ficoba

Iñigo Morondo Irun Domingo, 6 de abril 2025, 20:25 Comenta Compartir

Dos razas tenían foco especial en esta edición de la Exposición Internacional Felina que la empresa Amobs Star organiza en Ficoba. Gatos siameses y azules rusos tenían sus propios concursos de raza entre los habituales premios por grupos, edad y generales que suele otorgar este certamen. Suele ser una práctica habitual al objeto de atraer ejemplares de esas razas en concreto, lo que suele elevar el nivel. No es de extrañar, por tanto, que el mejor gato del fin de semana en Ficoba fuera un ejemplar ruso azul, en concreto Violette des Bois de Taïga.

Violette es una hembra que aún no ha cumplido ni un año de edad y es propiedad de Lucas Boyer Vivier. Lucas tiene 14 años y fue acogido en una familia que se dedica a la cría de gatos en el municipio francés de Marennes Oleron, en la región de Charente-Maritime, al norte de Nueva Aquitania. Casi 400 kilómetros recorrieron Violette y su joven propietario hasta Irun. Su familia traía otros ejemplares, pero éste, Violette, «es de Lucas. Se encaprichó con ella desde el principio y él se encarga de cuidarla, de prepararla» y él subió con Violette al estrado tras final. Su historia juntos, el camino que han hecho estos meses, llevó a que el joven se emocionara con el galardón.

La victoria de Violette privó del gran premio al que era uno de los grandes favoritos a la vista de las valoraciones que los jueces habían ido emitiendo a lo largo de todo el fin de semana, el criador zaragozano Paco Juárez cuyo afijo es Del Cierzo Persas y no cría para venta, «sólo para competición. Sería incapaz de deshacerme de un gato que he criado», dice el dueño. Su ejemplar Del Cierzo Banshee fue la ganadora del mejor gato del show del sábado y el domingo, el hermano de Banshe, Del Cierzo Carlitos, se apuntó la medalla de mejor gato de pelo largo. Ambos estuvieron entre los seis mejores felinos del fin de semana. «No es una decepción no ganar. Nos hemos llevado muchos premios, estoy muy contento», valoraba Juárez. «Estas exposiciones son competitivas, pero lo importante es reencontrarte aquí con gente con la que compartes afición y a la que ves tres fines de semana al año, así que te alegras mucho por quien gana, aunque ni siquiera te caiga bien», bromeaba.

