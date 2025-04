La victoria en Erandio deja al Mariño Real Unión a un punto del ascenso matemático a 3ª RFEF

Iñigo Morondo Martes, 29 de abril 2025, 13:07 Comenta Compartir

El Mariño Real Unión está a un solo punto de certificar matemáticamente un nuevo ascenso. Su victoria ante el Erandioko Betiko Neskak y la esperable derrota del Basauriko Kimuak que visitaba a la Real Sociedad C, intratable líder de la Liga Vasca, abren el margen de las irundarras con las sexto puesto, ahora ocupado por el Pauldarrak, hasta los 8 puntos cuando sólo quedan 9 en juego. El golaverage contra las baracaldesas favorece, además, al Mariño Real Unión.

Es muy posible que esa sexta plaza también entregue billete para la 3ª RFEF de la próxima temporada, pero, de momento, lo que está garantizado es que las quintas subirán de categoría y a las irundarras les falta sólo un punto para asegurarse el ascenso después de ganar el domingo por 0-2 en Erandio con coles de Nimbe Lizardi y Ainhitze Izaguirre, ambos en el segundo tiempo, en un partido que fue rodado durante una hora, pero acabó con mucho sufrimiento para el cuadro que entrena Imanol Gómez.

«Sabíamos por el partido de la primera vuelta que el Erandio es un equipo que juega bien el balón. Fuimos a presionar bastante altas a intentar recuperar lo más cerca posible de su área y atacar desde ahí. Cuando recuperábamos muy arriba, hacíamos transiciones muy rápidas y conseguimos generar 7-8 ocasiones de gol, pero no hubo forma de convertir ninguna. Cuando recuperábamos más bajas, elaborábamos más y estuvimos cómodas, consiguiendo movimientos que las últimas semanas nos estaban costando y creando situaciones muy beneficiosas». Gómez señalaba que «no es una exageración decir que no pasaron del centro del campo con balón». La dinámica se mantuvo en el arranque de la segunda mitad aunque «en un balón largo tuvieron su mejor ocasión del partido». María Díez sacó con la pierna el remate rival en ese uno contra uno «y se levantó rapídisima para despejar cerca del larguero otro chut en el rechace». Apenas cinco minutos después del susto, Nimbe Lizardi convirtió el penalti cometido sobre June Alza y con el marcador favorable, el dominio del Mariño Real Unión aún duró 5 minutos más.

«Después empezó la parte oscura», apuntaba Gómez. «El equipo bajó de repente y no entendemos muy bien por qué. Nos empezamos a quitar el balón de encima, tomamos malas decisiones, no supimos leer el contexto... Nos fuimos del partido. El Erandio se empezó a sentir cómodo y empezamos a sufrir. Muchísimo. Pero muchísimo esta vez es muchísimo. De no ser capaces de salir de nuestro campo con el balón, aunque con algún balón largo sí llegamos hasta su área». En una de esas jugadas aisladas, Ainhitze Izaguirre tiró a portería desde fuera del área y metió gol, su vigésimo tanto esta temporada. «Y con eso resolvimos el partido, aunque seguimos en un momento malo de aguantar como fuera. Sufrimos en un partido que habíamos tenido muy controlado y sin dejar opción al rival», lamentaba Gómez. «Creo que staff y jugadoras terminamos contentos con los puntos, que nos acercan a un objetivo secundario de la temporada», decía en referencia al ascenso a 3ª RFEF, «pero el objetivo principal, el de ser buenas jugadoras, crecer, aprender, ser capaces de leer e interpretar lo que está pasando en el campo, creo que no lo cumplimos y por esa parte tengo un descontento personal muy grande. Lo importante es que esta semana hemos sabido volver a los entrenamientos con una sonrisa y que tenemos la oportunidad de acabarla con una sonrisa más amplia aún».