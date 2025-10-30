Urdangarin-Epelde se llevaron el 'Irun Hiria pala txapelketa' Elizegi-Irizar se proclamaron campeones en Segunda categoría

La pareja compuesta por Elizegi e Irizar se proclamó campeona del 'XVII Irun Hiria pala txapelketa' organizado por el Kurpil Kirolak.

21 parejas, divididas en Primera y Segunda categoría, han disputado la presente edición del torneo en el frontón Uranzu, que albergó también la jornada definitiva empezando con la final de Segunda.

En este encuentro, Elizegi-Irizar estuvieron siempre por delante ante Aranberri-Nuin, se mostraron muy sólidos y ganaron 25-16, destacando la actuación de Irizar.

Después se disputó la final de Primera, en la que se impusieron Urdangarin-Epelde ante Loidi-Daguerre, por 25-17. El encuentro iba duro e igualado, hasta que en el 12-14 se lesionó Loidi, remontando los campeones.

Satisfacción en el Kurpil Kirolak por la buena entrada en el frontón Uranzu y la clausura del torneo con la cena en la sociedad.

En el mismo lugar el 8 de noviembre se celebrará el día del club, que cumple 81 años. Habrá misa por los socios fallecidos, caldo y comida de hermandad.