Urdangarin-Epelde se llevaron el 'Irun Hiria pala txapelketa'
Elizegi-Irizar se proclamaron campeones en Segunda categoría
I.A.
IRUN.
Jueves, 30 de octubre 2025, 20:31
La pareja compuesta por Elizegi e Irizar se proclamó campeona del 'XVII Irun Hiria pala txapelketa' organizado por el Kurpil Kirolak.
21 parejas, divididas en Primera y Segunda categoría, han disputado la presente edición del torneo en el frontón Uranzu, que albergó también la jornada definitiva empezando con la final de Segunda.
En este encuentro, Elizegi-Irizar estuvieron siempre por delante ante Aranberri-Nuin, se mostraron muy sólidos y ganaron 25-16, destacando la actuación de Irizar.
Después se disputó la final de Primera, en la que se impusieron Urdangarin-Epelde ante Loidi-Daguerre, por 25-17. El encuentro iba duro e igualado, hasta que en el 12-14 se lesionó Loidi, remontando los campeones.
Satisfacción en el Kurpil Kirolak por la buena entrada en el frontón Uranzu y la clausura del torneo con la cena en la sociedad.
En el mismo lugar el 8 de noviembre se celebrará el día del club, que cumple 81 años. Habrá misa por los socios fallecidos, caldo y comida de hermandad.