«Tocar un concierto así en casa es cumplir un sueño que tengo desde pequeño»

Iñigo Morondo IRUN. Sábado, 5 de abril 2025, 20:15 Comenta Compartir

Cumple 16 años el próximo mes y está a punto de completar su segundo curso en la escuela Musica Mundi, cerca de Bruselas, gracias a una beca del propio centro avalada no sólo por sus premios y méritos, sino por prestigiosos profesores que le han escuchado tocar. El irundarra Aimar Herrera es un jovencísimo violista que este jueves, en Kultur Etxea de Hondarribia, a partir de las 19.00 horas, ofrece un recital en el que quiere mostrar todo lo que ha crecido desde que se fue, hace ni 24 meses, del Conservatorio Municipal para dar inicio a esta aventura en el prestigioso centro belga.

–¿Tiene ganas de este concierto en casa?

Intérpretes El violista irunés Aimar Herrera, a punto de cumplir 16 años, acompañado por el reconocido pianista francés Vincent Planès.

Concierto Jueves, 10 de abril, 19.00, en Kultur Etxea de Hondarribia. Gratuito, previa retirada de invitaciones a través de la web del Ayuntamiento de Hondarribia www.hondarribia.eus/hondarribiakultura

Programa Elegy, Op. 44, de A. Glazunov. Fantasiestücke nº1, Op. 58, de Hans Sitt. Elegie, Op. 30, de H. Vieuxtemps. Viola Sonata nº1 in C Minor, Op. 18, de Y. Bowen.

–Sí, desde luego. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Hondarribia y a Kultur Etxea por haberme dado esta oportunidad. Tocar un concierto como éste en casa, en Irun o en Hondarribia en este caso, es un sueño que tengo desde pequeño, así que estoy muy agradecido de poder tocar allí.

–Ahora que vive tan lejos, seguramente no será fácil lo de venir a casa.

–Bueno, lo primero es que los vuelos valen dinero... Pero además es cierto que tengo un montón de cosas que hacer y todo es un poco más difícil estando tan lejos. Pero una oportunidad como ésta... Estoy muy agradecido, de verdad.

–¿Quién es el pianista que le acompañará en el recital?

–Vincent Planès. Es una suerte poder contar con un pianista como él. Es un músico de altísimo nivel que ha solido acompañar a Itzhak Perlman, por ejemplo, que es un violinista destacadísimo. Cuando lo conté en la escuela se quedaron todos flipando.

–¿Qué tal le va en esa escuela? Es una colegio para músicos pero en el que dan las materias académicas propias de la edad, ¿no?

–Eso es. Me va bien, estoy muy contento. En la parte académica me podría ir aún mejor, pero es que la mayor parte del tiempo se lo estoy dedicando a la parte musical y por eso yo creo que en eso me está yendo un poco mejor.

–Les programaban conciertos además de darles clase, ¿no?

–Sí, hacemos audiciones de todo tipo. En este trimestre, por ejemplo, hicimos un cuarteto de cuerdas de música de cámara. El profesor de violín, Leonid Kerbel, nos dijo que sonábamos como un cuarteto de cuerda profesional, de los que la gente paga por escuchar y esas cosas. Nos pidió que formáramos un grupo y lo hemos hecho y ahora estamos ya desarrollando algunos proyectos. Hicimos un concierto, a la vuelta de las vacaciones de abril haremos otro y ya estamos mirando para otros dos. Mientras, vamos incorporando piezas al repertorio, obras cada vez más importantes. Poco a poco.

–Cuando marchó a Bruselas recuerdo que decía que además de tocar la viola quería componer.

–Y sigo queriendo. En el tiempo que llevo aquí he aprendido muchísimo de armonía y de composición en general, técnicas, maneras de componer. Tengo ya algunas cosas preparadas, espero que el año que viene las pueda pasar al mundo, las pueda publicar. Es también una manera de vivir, pensando en el futuro.

–Pero el objetivo sigue siendo ser violista, ¿no?

–Sí. Sin renunciar a componer, desde que empecé en la música he tenido claro que quería ser violista y desde que vine a este colegio más aún. Estoy aprendiendo muchísimo, mejorando muchísimo. Igual que con la composición, con la viola también estoy pensando en el futuro y creo que el que viene será un año importante. Después de dar un recital como el del jueves en Hondarribia, otro sueño que me gustaría cumplir es ser solista con una orquesta. Espero que en algún momento llegue también esa oportunidad.