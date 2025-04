«Siempre he marcado, pero tantos goles en Liga Vasca me sorprenden»

Ainhitze Izaguirre tiene 21 años, es donostiarra y cumple su primera temporada en el Mariño Real Unión. Juega en el centro del ataque de su ... equipo y ha firmado 19 goles en lo que va de temporada, un dato que la pone segunda en la tabla de Pichichi de una categoría en la que están la Real C, el Eibar C y varios potentes equipos vizcaínos.

– ¿Cuándo empezó a jugar a fútbol?

– En el patio del colegio. No me gustaba quedarme sentada en un banco y me iba a jugar con los chicos, de mi edad o más mayores. Siendo muy pequeña estuve algo más de un año en el Vasconia jugando con chicos. En quinto una amiga me propuso ir al Intxaurdi, a jugar con chicas, a conocer chicas que tenían el mismo interés que yo. Probé un entrenamiento y me quedé.

ASCENSO A 3ª RFEF«En el equipo hemos hablado de si es un objetivo, si es lo que queremos, y tenemos muy claro que lo vamos a conseguir»MARIÑO REAL UNIÓN«Estuve años en el Intxaurdi muy a gusto pero necesitaba cambiar de aires y venir aquí fue la mejor decisión»

– El Intxaurdi fue rival del Mariño Real Unión en División de Honor el año pasado

– El año pasado y otros cuantos.

– Pero el año pasado se lo hicieron pasar mal.

– En la ida nos ganaron 5-1, creo. En la vuelta fue un partido muy igualado, gol por gol hasta el 2-2 y casi al final hicimos un penalti, mal hecho, y perdimos. Siempre ha habido bastante pique entre Mariño e Intxaurdi.

– Y aún y todo se vino para aquí, ¿cómo fue eso?

–Alberto Mancebo, que es el coordinador, antes entrenó al Antiguoko. Ya entonces me había llamado para ir y siempre le dije que no porque estaba a gusto en el Intxaurdi. Este verano me llamó y yo pensé que me venía bien un cambio de aires y también estaba el atractivo de jugar en Liga Vasca. Venir fue la mejor decisión.

– Lleva 19 goles. Segunda máxima goleadora de la liga. Al final va a resultar que ha sido el fichaje estrella

–(ríe) La verdad es que siempre he metido muchos goles, pero no me imaginaba que en Liga Vasca fuera a marcar tantos. Yo también estoy sorprendida. Es como que estoy viendo bastante claro dónde tirar el balón y acaba entrando...

– Más allá de que se esté hinchando a goles, ¿qué le parece la categoría?

– Muy interesante, no la esperaba así. Es mucho más intensa que División de Honor. Pero aún y todo vamos cuartas. ¡Lo estamos bordando! Para ser recién ascendidas creo que lo estamos haciendo súper bien.

– Hay bastante filial, pero también gente veterana...

– En División de Honor también hay chicas de treinta y pico. Chapó por ellas. Pero creo que aunque tienen mucha experiencia, las jóvenes tenemos otro nivel. Está el tema físico, pero sobre todo, yo creo, que hemos tenido una preparación en categorías inferiores que ellas igual no pudieron tener.

– Hablando de entrenamientos, ¿son muy distintos los del Mariño Real Unión respecto a los del Intxaurdi?

– Nada que ver. Aquí es mucho más intenso, todo se hace más rápido, tenemos que mover el balón más rápido, nosotras nos movemos más rápido. Me gusta muchísimo más cómo se entrena aquí.

– ¿Cómo lleva lo de venir a Irun a entrenar?

– Sin problema. Hay días que vengo antes y quedo algunas compañeras para tomar algo antes de entrenar o vengo al fisio... Muchas veces me trae y me lleva mi ama y si no, pues en Topo, aunque te reconozco que los días que salimos más tarde y estoy súper cansada, la media hora de Topo me cuesta.

– Ha mencionado a las compañeras. ¿Qué tal el ambiente en el vestuario?

– Somos una familia, literal. Nos llevamos muy bien. La verdad, nunca me hubiera imaginado que me iba a llevar tan bien con la gente de este equipo. Estoy súper contenta. Muchas de ellas llevan jugando juntas toda la vida y yo he llegado y me han acogido súpr bien, me han hecho sentir como si llevara aquí años

– No quiero terminar sin mencionar el tema del ascenso. Están haciendo un temporadón y coincide, además, que este año subirán a 3ª RFEF seis equipos. ¿Hablan de esto en el vestuario o es un tema tabú?

– Hablamos. Hemos hablado de si subir es un objetivo; hemos hablado de si realmente queremos subir. O sea, ahora mismo el objetivo es aprender y pasarlo bien, disfrutar de estar en Liga Vasca, del ascenso que mis compañeras consiguieron el año pasado. Hemos hablado de todo esto y creo que lo tenemos claro: lo vamos a hacer. Vamos a conseguir el ascenso y vamos a subir a 3ª RFEF.