«Siempre llevaré esta ciudad en mi corazón. Gora Irun!» El homenajeado agradeció la Medalla de Oro con un discurso emocionado y lleno de energía

Después de que el alcalde, José Antonio Santano, le impusiera la Medalla de Oro de la Ciudad de Irun, Luis Mari Elorz pronunció, emocionado pero firme, un resumen de su discurso, que remató con un enérgico Gora Irun! Su hijo Beñardo leyó a continuación el discurso completo de su padre, que recibió un fuerte aplauso de todos los presentes y que reproducimos íntegro:

«Es para mí un verdadero honor recibir la Medalla de Oro de la Ciudad de Irun. Es para mí un día de celebración, pero también de reconocimiento. No os podéis hacer idea la ilusión que me hace. Estar aquí, en el salón de plenos del ayuntamiento, con una representación de las personas más importantes de mi vida, me llena de orgullo.

Quiero expresar mi más profundo agradecimniento al Ayuntamiento de Irun, a todas las personas y entidades irunesas que han hecho esto posible y, en especial, al Foro Ciudadano, que tal y como me han trasladado son los que han impulsa todo esto. Tuve la oportunidad de ser el primer presidente del Foro y de vivir de primera mano la magnífica labor que realizan.

He tenido la suerte de vivir muchos y grandes momentos en esta ciudad. Para mí, representa parte de mi vida, mi tierra, mi pueblo, mi casa, mi gran Irun. Nací el 29 de junio de 1954 en el número 40 del paseo Colón. Soy el segundo de cinco hermanos: Maribel, Ana Mari, Arantxa y Román. Siempre recordaré con gran cariño los años vividos en esa casa. No os podéis imaginar lo feliz que he sido.

De mi padre Luis y mi santa madre, Paquita, prefiero no hablar, ya que la emoción me podría, pero sé que de una forma o de otra están aquí conmigo. Mi infancia se desarrolló en las calles de Irun. cada vez que pienso en esa época, recuerdo los buenos momentos y los magníficos amigos que pude hacer y que, a día de hoy, mantengo.

Prácticas de Medicina

En el 72, empezó mi relación con una de mis grandes pasiones, la Medicina. Mientras estudiaba la carrera en Valladolid, volvía de vez en cuando a Irun, donde realizaba prácticas con Dámaso Sánchez. Esta experiencia marcó mi manera de entender la Medicina. Dámaso fue todo un mentor para mí. Me transmitió la importancia social y humana que ha de tener un buen médico. Desde entonces, cuento con 35 años dedicados a la Medicina, donde he podido compaginar de una forma o de otra trabajo y familia.

Para mí, en mi profesión, lo más importante ha sido poner siempre el foco en el paciente. A todos ellos los recuerdo de manera especial y me impresiona ver las muestras de cariño contínuas que me siguen demostrando. No sabría por dónde empezar a dar las gracias a todas las personas que habéis formado parte de mi vida. A mis amigos, a mi familia directa, los Elorz, además de mi otra familia, los Lazkanotegi. Siempre os agradeceré que me tratárais como uno más de vuestra casa. A todos vosotros, gracias de todo corazón.

Agradecimiento especial

Hay una persona que se merece un reconocimiento muy especial. Con tu apoyo incondicional, tu cariño y tu paciencia he podido desarrollarme como profesional y como persona. En parte, soy como soy gracias a ti. Siemepre has estado ahí, sobre todo ahora, en los momentos más difíciles sigues conmigo al pie del cañón. Juana, te quiero, siempre serás el gran amor de mi vida y no tengo duda de que este reconocimiento es claramente para los dos. Por eso, esto es sólo para ti.

Tatiana, Luis, Demetrio y Beñardo, estos son los cuatro pilares de mi vida, mis hijos. Me siento muy orgulloso de ellos, ya que siempre me han demostrado lo que para mí y para su madre es lo más importante: que son buenas personas. Además, en el momento más difícil de mi vida, me están apoyando más que nunca. Estos 'vikingos' me han hecho el mejor regalo que pueden hacerle a un padre: mis nietos. Ya soy abuelo de seis: Nicole, Paola, Mara, Pedro, Luna , Yare y otro que viene en camino.

Termino trasladando que llevaré con orgullo este reconocimiento y que siempre llevaré esta ciudad en mi corazón.

Gora Irun!»