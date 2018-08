Shirley Davis & The Silverbacks ofrecen una noche de soul en la plaza Urdanibia La cantante Shirley Davis y los componentes de la banda The Silverbacks estarán mañana en Irun. La cantante y su banda actuarán mañana sábado, en una de las grandes citas musicales de la agenda cultural del verano en la ciudad M. A. I. IRUN. Viernes, 24 agosto 2018, 00:53

La plaza Urdanibia acogerá mañana sábado, a partir de las diez de la noche, una de las grandes citas musicales del verano en la agenda del área de Cultura del Ayuntamiento. Se trata del concierto que ofrecerán Shirley Davis y su banda The Silverbacks, integrada por Jorge Suárez (batería), Diego Miranda (bajo), Eduardo Martínez (guitarra), Lucas Duplá (teclados), Aaron Pozón (saxo) y Javi Martínez (trompeta). La actuación servirá para acercar al público irunés los grandes temas del grupo, protagonizados por la portentosa voz de Shirley Davis.

Aclamada por la crítica internacional, la intérprete de música soul y funk ha trabajado con auténticas leyendas como Wilson Pickett o Marva Whitney. La relación de amistad que entabló con Whitney fue, precisamente, la que marcó su camino hacia la música soul y el funk.

Intérpretes Shirley Davis y su banda The Silverbacks, compuesta por Jorge Suárez (batería; Diego Miranda (bajo), Eduardo Martínez (guitarra), Lucas Duplá (teclados), Aaron Pozón (saxo) y Javi Martínez (trompeta). Escenario Plaza Urdanibia, mañana sábado, día 25, a partir de las 22.00 horas.

Inglesa afincada en Australia, Shirley Davis dio un giro a su vida musical en el año 2016, en Madrid, durante un concierto de Sharon Jones. Shirley cantó en el escenario junto a la gran diva del soul y su fuerza no pasó desapercibida para los responsables de Tucxone Records, que le propusieron venir a España y grabar un disco con The Silverbacks. Davis decidió aceptar la propuesta y grabó 'Black rose', un álbum aclamado por la crítica internacional, en el que la cantante mostraba su gran talento y su poderosa voz.

Dos años después, en abril de 2018, Shirley Davis & The Silverbacks lanzaron su segundo disco 'Wishes & Wants' (Tucxone Records), en el que la cantante y su banda consolidan un estilo único. Marc Ibarz, letrista y compositor de muchas de las canciones del disco, profundiza en el particular universo de Davis, con letras comprometidas con la mujer, como 'Woman Dignity'o que desarrollan su mundo interior, como 'Nightlife' o 'Wishes & Wants'.

Este año 2018, Shirley Davis cumple dos décadas sobre el escenario y quizá pase a convertirse en la gran diva del soul europea que su madrina Sharon Jones dijo que estaba destinada a ser. El público irunés tendrá la ocasión de comprobarlo mañana en la plaza Urdanibia.