El servicio de Urgencias del Hospital Bidasoa pide «por escrito» cómo quedará la atención pediátrica y la «cobertura legal» derivada

SME, Sindcato Médico de Euskadi, ha denunciado este viernes que las informaciones que Osakidetza ha hecho públicas sobre la reforma en la cobertura pediátrica en ... la OSI Bidasoa «no refleja en absoluto la realidad de la situación».

SME señala que aunque se vende como una «ampliación del horario de atención a la urgencia pediátrica en centros de salud y PAC» lo que hay ed fondo es que «se cierra el servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital de Bidasoa y que en los PAC, a día de hoy, no hay pediatra. La atención urgente pediátrica será remitida al Hospital Donostia, que ya asume pacientes pediátricos de Irun», asegura el sindicato, «por la falta de cobertura en algunos centros de salud como, por ejemplo, en Irun Centro, donde hay días en los que no hay ningún pediatra». Por ello, aseguran que no aprecian «dónde está la mejora» que menciona Osalkidetza.

SME se muestra especialmente disconforme con que Osakidetza haya asegurado que 'los cambios se han consensuado con los profesionales'. «No es cierto. Las y los profesionales de Urgencias Generales se han enterado mediante la nota de prensa que publicó Osakidetza del cierre del servicio de Urgencias de Pediatría del hospital, sin haber recibido por parte de la Dirección, a día de hoy, ninguna notificación oficial, ningún protocolo ni ninguna guía de actuación en la asistencia de la Urgencia del Niño Grave».

SME recuerda que «durante la pandemia COVID se vivió una situación similar cuando unilateralmente se decidió cerrar las urgencias de pediatría sin ningún criterio técnico. Entonces también se vendió la idea de que iba a mejorar la atención pediátrica y se generó un conflicto entre las y los profesionales de Urgencias y la Dirección del centro. Tras ello, el servicio de Urgencias pediátricas del Hospital de Bidasoa reabrió el día 26 de abril de 2020».

SME señala directamente a la dirección de la OSI Bidasoa que «parece incapaz de gestionar lo que tiene entre manos, ya que la improvisación con la que acostumbra a actuar ha provocado esta caótica situación». Derivado de toda esta situación, el Servicio de Urgencias del Hospital Bidasoa «ha solicitado un documento por escrito en el que se detalle la atención del paciente pediátrico en la OSI en todos los horarios y circunstancias, así como la cobertura legal y las responsabilidades derivadas de todo ello».

En el contexto de «esta situación de descontento, con una evidente falta de facultativos y con una sobrecarga asistencial que está deteriorando gravemente el funcionamiento de la sanidad pública, en vez de resolver los problemas que sufre el sistema y retener y atraer el talento médico, la Administración sigue arbitrando soluciones cortoplacistas para ir saliendo del paso», lamentan desde SME.