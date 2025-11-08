Santiagotarrak-ZAISA encara con buenos resultados el tramo final de la temporada

IrunSantiagotarrak-ZAISA encara con buenos resultados el tramo final de la temporada
El club irundarra se impuso en la Copa de Euskadi en casa y en el Campeonato de Euskadi en Pau fue segundo
Irun
Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19
Las temporadas de aguas bravas están a punto de pisarse. Está llamando a la puerta la del próximo año, pero a este año le ... queda todavía alguna competición. En concreto, el Campeonato de Gipuzkoa, aplazado en su día y que se celebrará en Orthez el día 29.
Antes de esa última cita, Santiagotarrak-ZAISA ha conseguido buenos resultados en las dos últimas pruebas disputadas, una de la Copa de Euskadi en el río Bidasoa y el Campeonato de Euskadi en Pau.
En San Miguel, los de casa se impusieron con claridad, 750 puntos frente a 390, al Atlético San Sebastián. También fue clara la victoria en patrullas, con seis triunfos irundarras y ocho donostiarras.
El más destacado del club local fue el júnior Oier Díaz, que cerró su gran temporada con una actuación estelar. Tanto en su barco, C-1, como en K-1, Díaz hizo pleno. A saber, los mejores tiempos en las dos mangas, aunque sólo contaba el mejor, y redondeando su hoja de servicios con los mejores tiempos de todos los competidores, incluidos los sénior. En C-1 Jon Ander Fajardo y en K-1 Julen Luna le acompañaron en el podio, con sendos terceros puestos.
En K-1 sénior masculino los ocho primeros clasificados fueron de Santiagotarrak, con Javier Arruabarrena, Lauren Lacabanne y Aitor Iriondo en medallas. Y al podio subieron muchos más irundarras, entre los que destacamos el triplete del C-1 cadete con María García, Haizea Celaya y June Bajo, el dolete de Maialen Olaso y Ainara Azanza en C-1 sénior y el triplete de los veteranos K-1 con Ekhi Díez, Ander Díez y Xabi Taberna.
Autonómico en Pau
En cuanto al Campeonato de Euskadi celebrado en Pau, el Atlético San Sebastián se tomó la revancha tanto en slalom (696 puntos frente a 491 de Santiagotarrak-ZAISA) como en kayak-cross (más ajustado, 291-259)
Se cambiaron las tornas en cuanto a participación, más donostiarras que irundarras, y las medallas estuvieron más caras para éstos. En K-1 sénior Hasier Rodríguez se llevó la de bronce, con Javier Arrubarrena en cuarta posición. Otro tanto sucedió en C-1 cadete con María garcía y Haizea Celaya y sendos bronces se llevaron Maren Senturk en C-1 júnior y June Bajo en K-1 cadete.
En kayak-cross los mejores fueron los cadetes, segunda y tercera June Bajo y María García y tercero Daniel Sarasola.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión