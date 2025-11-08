Santiagotarrak-ZAISA encara con buenos resultados el tramo final de la temporada

Las temporadas de aguas bravas están a punto de pisarse. Está llamando a la puerta la del próximo año, pero a este año le ... queda todavía alguna competición. En concreto, el Campeonato de Gipuzkoa, aplazado en su día y que se celebrará en Orthez el día 29.

Antes de esa última cita, Santiagotarrak-ZAISA ha conseguido buenos resultados en las dos últimas pruebas disputadas, una de la Copa de Euskadi en el río Bidasoa y el Campeonato de Euskadi en Pau.

En San Miguel, los de casa se impusieron con claridad, 750 puntos frente a 390, al Atlético San Sebastián. También fue clara la victoria en patrullas, con seis triunfos irundarras y ocho donostiarras.

El más destacado del club local fue el júnior Oier Díaz, que cerró su gran temporada con una actuación estelar. Tanto en su barco, C-1, como en K-1, Díaz hizo pleno. A saber, los mejores tiempos en las dos mangas, aunque sólo contaba el mejor, y redondeando su hoja de servicios con los mejores tiempos de todos los competidores, incluidos los sénior. En C-1 Jon Ander Fajardo y en K-1 Julen Luna le acompañaron en el podio, con sendos terceros puestos.

En K-1 sénior masculino los ocho primeros clasificados fueron de Santiagotarrak, con Javier Arruabarrena, Lauren Lacabanne y Aitor Iriondo en medallas. Y al podio subieron muchos más irundarras, entre los que destacamos el triplete del C-1 cadete con María García, Haizea Celaya y June Bajo, el dolete de Maialen Olaso y Ainara Azanza en C-1 sénior y el triplete de los veteranos K-1 con Ekhi Díez, Ander Díez y Xabi Taberna.

Autonómico en Pau

En cuanto al Campeonato de Euskadi celebrado en Pau, el Atlético San Sebastián se tomó la revancha tanto en slalom (696 puntos frente a 491 de Santiagotarrak-ZAISA) como en kayak-cross (más ajustado, 291-259)

Se cambiaron las tornas en cuanto a participación, más donostiarras que irundarras, y las medallas estuvieron más caras para éstos. En K-1 sénior Hasier Rodríguez se llevó la de bronce, con Javier Arrubarrena en cuarta posición. Otro tanto sucedió en C-1 cadete con María garcía y Haizea Celaya y sendos bronces se llevaron Maren Senturk en C-1 júnior y June Bajo en K-1 cadete.

En kayak-cross los mejores fueron los cadetes, segunda y tercera June Bajo y María García y tercero Daniel Sarasola.