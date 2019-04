Rosario Flores será quien actúe el 28 de junio en la plaza de Urdanibia Rosario. La cantante madrileña durante una actuación en directo que ofreció en San Sebastián. / SARA SANTOS Cultura ha recurrido a la segunda opción más votada después de que Green Valley haya renunciado por un error de agenda de su promotora M.A.I. IRUN. Jueves, 18 abril 2019, 00:33

El grupo Green Valley, la banda más votada en el proceso de participación para decidir los conciertos de las próximas fiestas de San Pedro y San Marcial y, por tanto, la elegida para formar parte del cartel musical de este año, ha comunicado que no podrá acudir a Irun el día 28 de junio, día previsto para su actuación.

Según explicó ayer el área de Cultura del Ayuntamiento, Green Valley, como el resto de bandas y artistas que participaron en el proceso, «habían sido previamente sondeados sobre su disponibilidad y sobre otros requisitos necesarios -caché, tocar en espacios al aire libre, etc.-. El grupo cumplía y, de hecho, una vez conocido el resultado, se reafirmó en esa disponibilidad y comenzaron los trabajos para formalizar incluso la contratación para el concierto».

No obstante, en una nota remitida días después al área de Cultura desde la promotora del grupo, se comunicaba que Green Valley no podrá venir a tocar en fiestas. Explicaba esa carta que «a la hora de reservar el concierto de Irun para el día 28 no se dieron cuenta de que ese mismo día tenían ya un compromiso en otra ciudad», informaron desde Cultura. «Han intentado cambiar la fecha de ese otro concierto porque se trata de un festival de varios días, pero por diversos motivos no ha sido posible».

Con el objetivo de mantener su concierto en el programa de fiestas porque había sido el grupo más votado, el consistorio intentó «cambiar el orden de los conciertos y ubicar a Green Valley en alguna otra noche de actuaciones, pero por disponibilidad del resto de grupos, cuyas fechas de actuación estaban ya comprometidas, tampoco ha sido posible».

Desde la promotora asumen su error, han pedido disculpas y se ofrecen a seguir en contacto «por si pudiera darse la ocasión de programar otra fecha más adelante y poder tener en Irun a Green Valley».

Rosario se subirá al escenario

Ante esta situación, el área de Cultura ha recurrido al segundo artista más votado en el proceso de participación, Rosario Flores, que tuvo el apoyo de 389 personas. Así, el día 28 será ella la encargada de protagonizar el principal concierto de los sanmaciales.

Rosario, hija de la popular Lola Flores y del cantante y guitarrista Antonio González 'El Pescaílla', es la hermana menor de Lolita y del fallecido Antonio Flores. En ese contexto familiar, inició su carrera artística en los 70 siendo aún una adolescente, aunque no grabó su primer disco, 'De ley', hasta 1992. Desde entonces, recopilatorios al margen, ha publicado otros once álbumes, el último, 'Gloria a ti', hace dos años.

Además de vender más de dos millones de álbumes, en su dilatada carrera artística ha ofrecido conciertos por todo el mundo y recibido destacados premios -Ondas y Grammy Latinos, entre otros-. En los últimos años ha participado en varias ediciones del programa de televisión 'La Voz' como jurado.