El Real Unión confirma que no renovará a Albert Carbó como entrenador

El Real Unión ha confirmado que Albert Carbó no seguirá en el banquillo txuribeltz la pasada campaña. El técnico catalán llegó en diciembre al club ... para sustituir a Mikel Llorente, cesado tras una mala racha de juego y resultados, y lo hizo con un contrato hasta el 30 de junio.

Desde la temporada pasada, Albert Carbó formaba parte del staff del entrenador del Aston Villa y propietario del Real Unión, Unai Emery. El hondarribitarra decidió poner en sus manos las opciones del equipo irundarra de mantenerse en 1ª RFEF. Pese a que no consiguió cumplir ese objetivo, en el Stadium Gal se valoraba el trabajo que el preparador había venido realizando y, hasta este viernes, cuando el club ha confirmado que no lo renovará, no se daba por totalmente descartada su continuidad.

Desde su primer día en Irun, el catalán se mostró muy vinculado al proyecto y en todo momento fue muy firme en la defensa del grupo de jugadores que tenía bajo sus órdenes, incluso cuando tras el cierre del mercado invernal perdió dos piezas para incorporar sólo una, eso sí, fruto de una petición expresa suya.

Sobre el campo, Carbó no logró recuperar la brillantez en el juego que a principio de temporada y con Llorente en el banquillo llegó a mostrar el equipo, aunque sí consiguió corregir la falta de competitividad que lo estaba lastrando, especialmente fuera de casa.

El parón invernal resultó clave para que el técnico redirigiera al grupo hacia sus conceptos. A partir de ahí, el Real Unión ganó la etiqueta de equipo peligroso en las transiciones y fue solidificando un sistema defensivo que había exhibido demasiada permeabilidad. Cuatro victorias consecutivas premiaron el trabajo que se estaba realizando, pero llegó el fatídico partido de Vigo, que cortó la racha y dejó un sancionado y cuatro lesionados de medio-largo plazo.

De ahí al final siguieron acumulándose lesiones y sanciones. El Real Unión tuvo una pelea constante por salvar puntos abordando los partidos con lo justo, en ocasiones, ni con gente suficiente para poder realizar todos los cambios. Carbó nunca jugó la carta de la falta de efectivos como excusa.

El club ha anunciado que está ultimando «la incorporación de un nuevo cuerpo técnico, que será anunciado en próximas fechas», mientras trabaja «en formar la plantilla de cara a la próxima temporada», toda vez que cualquier vinculación contractual que pudieran tener algunos jugadores ha quedado anulada con el descenso.