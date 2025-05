El Real Unión cierra la jornada en la cabeza del 'grupo por la permanencia'

La victoria txuribeltz contra el Tarazona no garantiza que, una temporada más, esta serie vaya a tener final feliz, pero pone al Real Unión en ... la posición en la que querrían estar los otros seis equipos implicados en la batalla por salvar la categoría.

43 puntos suman los irundarras; 42, Lugo, Unionistas y Sestao River, estos últimos ya en posición de descenso; 41 tiene Osasuna B; 39 el filial del FC Barcelona y 37 una Gimnástica Segoviana que lo ve crudo, pero se agarra a las matemáticas, cosa que no puede hacer el Amorebieta, ya descendido con 32 puntos cuando quedan 9 en disputa.

Equipo y afición, «de 10»

El triunfo del sábado era clave y hay que saber jugar en esos escenarios. «Yo no estuve en las temporadas anteriores, pero lo que me han transmitido en el club es que en momentos delicados, el equipo y la afición responden», apuntó Albert Carbó tras el partido. «La afición ha estado de 10, el recibimiento en la llegada al campo ha sido espectacular y ha sido un gran apoyo para nosotros desde el primer minuto, empujándonos hasta el final», valoró el técnico. De sus jugadores dijo que «han respondido. Es una suerte entrenar a esta plantilla. Los que estaban disponibles, los que no lo estaban... he entrado al vestuario y he visto a todo el equipo celebrando, todos con ese punto de liberación. Porque ganar este tipo de partidos, cuando tienes la necesidad, la urgencia, no es fácil. Incluso cuando te pones por delante sufres, las piernas te pueden temblar. Pero los jugadores, para llegar donde no daba con la relación táctica, han tirado de carácter, de lucha, con la energía que les queda a estas alturas. Esto es lo que ahora nos tiene que dar la diferencia y ése es el Real Unión que queremos ver en los partidos que quedan».

Contra un rival muy cerrado, los irundarras se armaron de paciencia y balón y por momentos, hubo un sector que se impacientó en la tribuna. «Si al Tarazona le planteas un partido roto de idas y vueltas, tiene jugadores que lo saben aprovechar muy bien. Son muy peligrosos en ese escenario», explicó Carbó. «Sabíamos que desde el cero en nuestra portería, con el potencial que tenemos con balón llegarían las oportunidades, más aún con el empuje que nos iban a dar los cambios».

Tres finales más

Tal y como está siendo este Grupo I de la 1ª RFEF, es muy difícil estimar con cuántos puntos se puede dar por salvado un equipo este año. En lo que piensa el Real Unión, como todos sus rivales, es en sacar los 9 puntos en juego en las tres próximas jornadas. No es fácil para nadie, pero el calendario del Real Unión lo hace más viable.

La primera cita, el domingo próximo en Zamora, «es la más importante y sólo pensamos en esa», decía Carbó. Los castellanos, a 5 puntos de los puestos de play off de ascenso y con 7 de margen sobre los puestos de descenso viven un final de campaña tranquilo y eso hace del Ruta de la Plata un destino más apetecible que el campo de cualquier equipo que se esté jugando la temporada, sea por arriba o por abajo. Después vendrá Osasuna B a Gal en un encuentro que, en un sentido u otro, podría ser definitivo para alguno de los dos o incluso para ambos contendientes. El Real Unión cerrará la campaña en Lezama contra un Athletic B que podría estar jugándose su presencia en el play-off o no tener ya opciones de disputarlo.