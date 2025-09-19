Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ramsés Gil valora cada partido en casa como «un regalo para nosotros; el ambiente es espectacular». F. DE LA HERA

Irun

El Real Unión buscará su victoria como local en la visita de la Mutilvera este sábado por la tarde

A las 19.00 horas los txuribeltz reciben al cuadro navarro en el Stadium Gal con ganas de convertir las buenas sensaciones en puntos

Iñigo Morondo

Irun

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:15

Nadie en el Grupo 2 de la 2ª RFEF ha ganado los dos primeros partidos de liga. A la tercera fecha del calendario llegan siete ... equipos coliderando la tabla con 4 puntos y uno de ellos es el Real Unión y otro el que será su rival esta tarde, a partir de las 19.00 horas. La Unión Deportiva Mutilvera es de Mutilva Baja, donde su campo de fútbol representaría la punta del triángulo que forma con las instalaciones futboleras de Osasuna, El Sadar y Tajonar.

