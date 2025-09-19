El Real Unión buscará su victoria como local en la visita de la Mutilvera este sábado por la tarde

Nadie en el Grupo 2 de la 2ª RFEF ha ganado los dos primeros partidos de liga. A la tercera fecha del calendario llegan siete ... equipos coliderando la tabla con 4 puntos y uno de ellos es el Real Unión y otro el que será su rival esta tarde, a partir de las 19.00 horas. La Unión Deportiva Mutilvera es de Mutilva Baja, donde su campo de fútbol representaría la punta del triángulo que forma con las instalaciones futboleras de Osasuna, El Sadar y Tajonar.

«Es un equipo muy rocoso, un equipo con muchísimas piernas», avisaba este viernes el entrenador txuribeltz, Ramsés Gil. «Tiene gente mayoritariamente joven, con algunas cosas muy buenas. Por ejemplo, hay que tener muchísimo cuidado con ellos a la espalda porque tienen una línea ofensiva muy rápida y dos carriles que tan pronto están arriba como están abajo». No sólo lo considera peligroso por su alta capacidad física sino que le reconoce «recursos suficientes para hacer goles. Sobre todo en balón parado, es un equipo muy peligroso. En Ejea, en el debut, lo hizo muy bien, sacó un punto» con un trabajado empate a dos. «El otro día ganó en su casa», 1-0 al Alavés B. «Con lo cual, lo primero, llevan dos goles más que nosotros y eso también nos tiene que indicar algo», advertía el técnico. «Lo segundo, es un equipo que, como no les iguales a nivel de exigencia física, es muy difícil que les puedas plantar cara porque le meten muchas piernas a los partidos».

Ante eso enfrentará Gil a su equipo que en estas dos primeras jornadas no ha recibido aún gol alguno. «Sé que para el espectador obviamente entra más por el ojo la fase de ataque organizado, lo que se hace con balón, pero los partidos se ganan desde todas las fases, incluidas la fase defensiva y el balón parado. No somos una excepción y a nivel defensivo es cierto que los chicos se han aplicado un montón. También el trabajo que se está haciendo a nivel individual con líneas, con relaciones dentro del terreno del juego, está funcionando súper bien y en dos partidos nos han tirado entre los tres palos dos veces. No encajar te garantiza que algo sumas, luego depende de tu acierto que sea un punto o tres».

El reto está en la fase con balón, porque sobre todo en el segundo partido «nos faltó fluidez, también por mérito del rival», que supo romper continuamente el ritmo del partido y minimizar el tiempo efectivo de juego. «Nos costó generar, aunque hicimos oportunidades y pudimos marcar. Pero está claro que es ahí donde más margen de mejora podemos tener».

Arranca el Mariño Real Unión

Por su parte, el equipo femenino de 3ª RFEF Mariño Real Unión inicia este domingo su competición liguera. Lo hará en el campo anexo del Stadium Gal a partir de las 12.00 horas y con el Alavés B como rival. Las irundarras se estrenan así en esta categoría tras dos ascensos concatenados en las últimas dos temporadas.