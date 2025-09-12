«Queremos mejorar el tercer puesto del año pasado pero hay que ganárselo cada día»

El Roca arranca este domingo una nueva temporada. Lo hará en Txerloia, Azkoitia, contra un Anaitasuna al que se enfrentará a partir de las 17. ... 00. El año pasado el filial txuribeltz completó una gran temporada que lo llevó hasta el tercer puesto de la clasificación de la División de Honor Regional.

Se han ido algunos de los puntales de aquel equipo, varios a 3ª RFEF; uno, Aimar Labaka, al propio primer equipo unionista. «Pero la base de la plantilla es la misma, así que mi mensaje desde el principio ha sido que el objetivo tiene que ser mejorar el tercer puesto del año pasado, pero teniendo siempre muy claro que eso hay que ganárselo cada día, cada partido, que haber sido tercero un año ya no sirve para la temporada siguiente», explica Alberto López.

Plantilla

Porteros Odei Rodríguez, Oihan Fernández, Julen Modet .

Defensas Gorka Zubiaurre, Asier Zabalo, Eneko Behobide, Iñigo Elizetxea, Joshua Bolar, Lucas Boulmot, Emmanuel Ugwu, Ander Fernández, Axel Arrikarte.

Centrocampistas Pape Diop, Diego Letamendia, Fermin Corvo, Joaquín Señorans, Markel Mancisidor, Manuel Pinillos.

Atacantes Laken Torres, Beñat Palenzuela, Asier Unsain, Telmo Dolado, Mustapha Muhammad, Igor Capa, Amara Laghdef, Ander Seara, Oihan Legorburu.

Staff técnico

Entrenador Alberto López

Ayudantes Juan Mari Otaegui (asistente) Unai Rodríguez (preparador Físico), Javier Erquicia (entrenador de porteros) y Jaime Mancisidor (masajista).

El entrenador, que fue portero de la Real Sociedad durante casi 15 años, es otra de las novedades. Prácticamente todo el staff se ha renovado también. «Llevamos un mes de trabajo de pretemporada en el que parte de lo que hemos hecho ha sido también conocernos y aprender a trabajar juntos. Está yendo muy bien», asegura Alberto.

Hasta seis jugadores del filial están desde el principio de la temporada en dinámica del primer equipo total o parcialmente

El irundarra comenzó su carrera como entrenador en las categorías inferiores del Real Unión hace casi 15 años y llegó hasta el banquillo del filial. Después de un tiempo como asistente en el Alavés se hizo con los mandos del primer equipo vitoriano durante dos campañas en Segunda División. También en la liga de plata entrenó al Valladolid. Fue sólo durante los últimos siete partidos de una temporada, en los que logró el objetivo de que el equipo salvara la categoría.

Tras un tiempo de parón vuelve al filial txuribeltz. Alberto se siente identificado «con muchas de las situaciones que veo en los chicos. Cuando empecé mi carrera, con 18 años, estaba en el Pasajes. Cuatro temporadas allí compaginando el fútbol con ser profesor. Tuve la suerte de ir al Sanse y luego hacer una carrera larga como portero en la Real, pero sé lo que supone estar en ese fútbol semiprofesional, compaginándolo con estudios o trabajo, así que entiendo bien a los chicos».

También asume con naturalidad, «cómo no», el escenario que se presenta este año para varios jugadores del Roca. «Hay varios que tienen ficha con nosotros pero no han hecho ni un entrenamiento con el filial, están en dinámica del primer equipo. No sé si llegarán a estar con nosotros en algún momento, pero si ocurre, eso también habrá que gestionarlo». El técnico irundarra sabe que «al final, todos los jugadores de un filial lo que quieren es oportunidades en el primer equipo. Es lo normal. A veces pasa que cuando les bajan de nuevo al filial les cuesta encontrar el punto de motivación extra. Este año no ha pasado nada así, al contrario. Ander Fernández hizo la pretemporada arriba, ahora está con nosotros y se puso el mono de trabajo como el que más desde el primer día. Pero son cosas que pueden pasar».

También hay cuestiones tácticas que pueden variar y otras afecciones posibles, «pero son chicos con un nivel altísimo, así que si vienen con nosotros seguro que aportan». ¿Y si no vienen? «La plantilla sigue teniendo mucho potencial. Me gusta mucho lo que he visto durante este mes de entrenamientos tan intensos. Yo creo que lo estamos haciendo realmente bien, pero ahora ya llega la competición y los resultados serán los que nos evalúen».

Algunos de sus jugadores no habían nacido cuando Alberto se marchó de la Real, los de más edad, apenas tenían 3 o 4 años. «La verdad es que no sé si saben que fui portero profesional durante 17 temporadas», incluyendo sus últimos tres cursos en el Valladolid. «Alguno del staff sí me lo ha comentado, pero con los jugadores no ha salido el tema, la verdad».