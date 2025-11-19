«La presión residencial es metropolitana; la respuesta no puede ser municipal»

La alcaldesa, Cristina Laborda, participó este miércoles en el foro sobre vivienda House Action celebrado en Donostia por iniciativa de la consejería de Vivienda del ... Gobierno Vasco. La primera edil irundarra compartió una mesa redonda sobre la presión que algunas capitales ejercen en sus áreas metropolitanas con homólogos de Alcorcón (Candelaria Testa), L'Hospitalet de Llobregat (David Quirós), Barakaldo (Amaia del Campo) y Errenteria (Aizpea Otaegi).

En ese contexto, Laborda ha reivindicado que «si la presión es metropolitana, la respuesta no puede ser municipal». Lo que la alcaldesa irundarra reclamó fue «una implicación real de todas las localidades afectadas» y «premiar la buena gestión con aportaciones económicas que ayuden a impulsar la ejecución de nuevas viviendas», defendiendo siempre que «las competencias municipales deben ser respetadas, preservadas y garantizadas».

En su turno de intervención Laborda esgrimió los datos de nuevos vecinos que ha registrado Irun con procedencia de su entorno más inmediato. «El problema de la vivienda no entiende de fronteras municipales», de manera que la proximidad de Donostia, una de las ciudades más caras del Estado, afecta de manera muy directa al mercado inmobiliario de Irun. «En la última década, más de 5.600 personas procedentes de otros municipios guipuzcoanos se han empadronado en Irun, de las que un 57 % llegan desde Donostialdea, a lo que hay que sumar un millar procedentes de Iparralde», expuso la alcaldesa. «Somos un claro receptor de población del entorno y eso exige respuestas compartidas, no aisladas».

Herramientas efectivas

Como ejemplo de lo que supone la actuación común, Laborda propuso en el ámbito de la regulación «avanzar hacia criterios comunes entre los municipios en fenómenos emergentes como el uso turístico del parque residencial».

Irun cuenta con un Plan General adaptado a la ley del suelo y vigente desde hace una década y conforme a ello ha ido desarrollando diversas promociones residenciales que han aportado vivienda pública y privada a la ciudad. «Llevamos años haciendo los deberes. Nuestro Plan General va en la buena dirección y queremos seguir ofreciendo oportunidades a las familias irunesas para que puedan construir su proyecto de vida en la ciudad», aseguraba Laborda.

Además de la cuestión del planeamiento, la alcaldesa se refirió al trabajo realizado desde la sociedad municipal de vivienda, Irunvi, que a finales de mes cumplirá 25 años con un rol activo en la promoción de suelos para construir vivienda pública en Irun.