Laborda compartió coloquio con alcaldes de otras ciudades afectadas por sus respectivas capitales.

Irun

«La presión residencial es metropolitana; la respuesta no puede ser municipal»

La alcaldesa, Cristina Laborda, defendió en el congreso House Action en Donostia la «coordinación entre municipios ante la presión de la capital»

Iñigo Morondo

Irun

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

La alcaldesa, Cristina Laborda, participó este miércoles en el foro sobre vivienda House Action celebrado en Donostia por iniciativa de la consejería de Vivienda del ... Gobierno Vasco. La primera edil irundarra compartió una mesa redonda sobre la presión que algunas capitales ejercen en sus áreas metropolitanas con homólogos de Alcorcón (Candelaria Testa), L'Hospitalet de Llobregat (David Quirós), Barakaldo (Amaia del Campo) y Errenteria (Aizpea Otaegi).

