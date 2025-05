Pauso-K mete a su grupo de baile de hip hop en la fase final del mundial

Hip Hop International disputó el pasado sábado sus finales sectoriales en varios países del mundo y uno de ellos fue España. En un evento con ... más de 2.000 bailarines celebrado en Badalona se disputaron las plazas para la gran final del World Hip Hop Dance Championship, que está considerado como el campeonato del mundo de baile urbano.

Por primera vez desde que este torneo se puso en marcha en 2002, un grupo vasco estará presente en la fase final. KV está compuesto por 9 jóvenes de entre 14 y 17 años, prácticamente todas irundarras y todas sin excepción bailarinas de la cantera de la academia Pauso-K Dance Studio: Celia Penagos, Aiora Borda , Iraila Sáenz, Lucía Dorado, Nora Taus, Elaia Lazkano, Amaya Andrino, Luna Burguera e Izadi Santamaría.

En su categoría de edad, la que en este certamen se conoce como 'Varsity Division' se metieron en la gran final nacional y acabaron terceras. El podio entre los mejores grupos del Estado ya es un gran premio, pero ganarse el billete para estar en la fase final en Phoenix, Arizona, entre finales de julio y primeros de agosto, «es algo increíble. Las chicas están como locas, no se lo pueden ni creer. Es uno de esos sueños que puedes tener cuando empiezas a bailar, pero que no crees que pueda llegar a hacerse realidad». Así lo expresaba Puala Bujanda, que puso en marcha Pauso-K hace un cuarto de siglo. «En nuestro 25 aniversario no podríamos haber tenido un regalo mejor». La academia ha destacado en diversos concursos nacionales e internacionales, «pero esto es otro nivel. Una competición que mueve muchísima gente en todo el mundo. En la final en Estados Unidos habrá bailarines de más de cuarenta países». Más de 10.000 espectadores suelen seguir el evento en vivo, pero centenares de miles lo ven online. «Todos los grandes del baile urbano han pasado por allí. Es la gran referencia mundial».

Bujanda felicitó a las chicas por su logro y les trasladó el agradecimiento del centro e hizo extensivas sus palabras a Joseba Vergara y Virginia González, coreógrafos de este grupo, KV, que ha escrito una nueva página en la exitosa historia de Pauso-K.